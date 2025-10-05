Khẩn trương nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 05/10/2025 08:50

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, cải cách thủ tục cấp phép, đơn giản hóa giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai trực tuyến.

Ngày 4-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành công điện về kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo báo cáo của các bộ, địa phương và tổng hợp dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, một số địa phương có số lượng TTHC đặc thù tăng lên; tỉ lệ TTHC liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến của các bộ còn thấp.

Trong đó, 8 bộ đạt tỉ lệ dưới 50%; 3 địa phương có tỉ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC liên quan đến doanh nghiệp mới đạt dưới 70%; danh mục TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính của các tỉnh hầu hết mới đạt tỉ lệ từ 50% đến 95%.

Đặc biệt, có địa phương mới đạt dưới 10%. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phản ánh vẫn còn một số TTHC rườm rà, điều kiện kinh doanh không cần thiết, kéo dài thời gian gia nhập thị trường….

Gỡ ngay vướng mắc doanh nghiệp gặp phải do TTHC



Để cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh và TTHC, Thủ tướng yêu cầu trưởng ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC, rà soát, đánh giá điều kiện kinh doanh tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả việc tham vấn đối tượng chịu tác động với TTHC, điều kiện kinh doanh, nhất là các TTHC, điều kiện kinh doanh tác động đến kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Bộ, Tổ chức pháp chế nâng cao chất lượng việc cho ý kiến, thẩm định đối với quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thực thi nghiêm túc, chất lượng, đúng thời hạn các phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt. Chủ động cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu phải công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện TTHC sau khi ban hành, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung những quy định, TTHC không còn phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp được giao tập trung nâng cao chất lượng thẩm định quy định về TTHC tại các đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức thẩm tra, có ý kiến độc lập về quy định TTHC tại các đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, cải cách thủ tục cấp phép theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai trực tuyến, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường; nới lỏng rào cản về danh mục hạn chế đầu tư. Song song đó, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải do TTHC.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tháo gỡ ngay vướng mắc doanh nghiệp gặp phải do thủ tục hành chính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hoàn thành chuyển dữ liệu sang hệ thống thông tin sau sáp nhập

Để thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp, bảo đảm thông suốt, liền mạch, giảm tối đa giấy tờ, hoàn thành trong năm 2025.

Trong đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đưa vào vận hành, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, như đất đai, hộ tịch, xây dựng…

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố công khai kịp thời, đầy đủ danh mục và tổ chức thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, giúp người dân thuận lợi lựa chọn nộp hồ sơ TTHC phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập, làm việc.

Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, tránh xảy ra ách tắc cục bộ.

Mặt khác, các địa phương phải hoàn thành việc chuyển dịch dữ liệu từ hệ thống thông tin của các tỉnh trước sáp nhập sang hệ thống thông tin hợp nhất, dùng chung sau sáp nhập. Bố trí đủ kinh phí, nhân lực, bảo đảm trang thiết bị và hạ tầng mạng tại cấp xã phù hợp với quy mô, số lượng giao dịch thực tế.

"Trước mắt các xã có số lượng giao dịch trung bình dưới 20 hồ sơ/ngày không bắt buộc phải trang bị máy lấy số, màn hình hiển thị, tránh lãng phí. Tạo tiền đề để vận hành đồng bộ, hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, hoàn thành trước ngày 15-10" - công điện nêu rõ.

Công điện nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần tập trung hoàn thành. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố dành thời gian quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.