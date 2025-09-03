Đề xuất bãi bỏ 3 nhóm thủ tục hành chính về xây dựng 03/09/2025 18:12

(PLO)- Dự thảo Luật Xây dựng (thay thế) dự kiến bãi bỏ 3 nhóm thủ tục hành chính, một số nhóm thủ tục khác được đơn giản hóa hồ sơ, nội dung, rút ngắn thời gian thực hiện.

Ngày 3-9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định Luật Xây dựng (thay thế), cùng dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng.

Tại buổi thẩm định, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết, Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 và được được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đạt được các kết quả quan trọng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Luật Xây dựng cũng bộc lộ nhiều điểm tồn tại, bất cập cũng như phát sinh yêu cầu mới đặc biệt là việc tổ chức lại bộ máy hành chính nhà nước và chính quyền 2 cấp.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Huy

Bãi bỏ bớt thủ tục

Dự thảo Luật gồm 8 Chương và 97 Điều, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể về sửa đổi quy định về phân loại dự án để xác lập các nội dung quản lý nhà nước về xây dựng theo từng hình thức đầu tư.

Đồng thời, quy định về hình thức quản lý dự án; hoàn thiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; sửa đổi quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính…

Dự thảo Luật dự kiến bãi bỏ 3 nhóm thủ tục: thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Đối với các nhóm thủ tục: thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, dự thảo Luật quy định khung và giao Chính phủ quy định chi tiết theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, nội dung, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

Luật Xây dựng hiện quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo 3 loại nguồn vốn: vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn khác.

Thực tế áp dụng đã phát sinh khó khăn trong việc xác định “dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công”, đặc biệt đối với các nguồn vốn hỗn hợp của doanh nghiệp nhà nước, vốn vay tín dụng của ngân hàng phát triển…

Để khắc phục bất cập này, Dự thảo Luật quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đầu tư, đảm bảo đồng bộ trong phương thức quản lý với các Luật: Đầu tư, Đầu tư công, Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Đấu thầu, Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đề nghị tiếp thu ý kiến thẩm định

Góp ý tại buổi thẩm định, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam đề nghị cần làm rõ mức độ biến động bất thường về giá. Ông Nguyễn Quốc Hiệp nêu rõ, thời gian qua, giá nguyên vật liệu tăng cao, có những vật liệu tăng gấp 3 lần như cát, sỏi… gây ảnh hưởng lớn đến chi phí, do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể, chi tiết các điều kiện bất khả kháng.

Đối với quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng, ông Nguyễn Quốc Hiệp đề nghị quy định “nhà thầu chính chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu phụ theo đúng hợp đồng đã ký, không phụ thuộc tiến độ thanh toán”.

Cùng với đó, Đại tá Nguyễn Lê Quang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an đề nghị bổ sung quy định “Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với công trình xây dựng phục vụ an ninh”; bổ sung “công trình xây dựng trên đất an ninh, đất quốc phòng” thuộc trường hợp được loại trừ không phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình…

Các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng cần có quy định thống nhất về thời gian bảo hành; bổ sung quy định về điều kiện hậu kiểm; bổ sung nội dung thiết kế cơ điện, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan trong các bước thiết kế…

Về quy định việc sử dụng định mức linh hoạt trong giai đoạn xác định, thẩm định dự toán để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các thành viên Hội đồng cơ bản nhất trí Phương án 1, quy định “5. Hệ thống định mức xây dựng quy định tại khoản 2 Điều này được sử dụng, tham khảo để xác định giá xây dựng, dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.”.

Phát biểu kết luận buổi thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nêu rõ, để dự thảo Luật Xây dựng (thay thế) bảo đảm đủ điều kiện trình Chính phủ và đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định.