Mua hóa đơn khống cho doanh nghiệp, nhiều người lãnh án 30/09/2025 12:03

(PLO)- Hơn 4.400 tỉ đồng hóa đơn GTGT khống đã được xuất ra từ đường dây do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, nhiều bị cáo bị đưa ra xét xử.

Ngày 30-9, TAND Khu vực 4 (TP.HCM) đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT khống với tổng trị giá giao dịch hơn 4.400 tỉ đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Uyên Thường 3 năm 6 tháng tù và Mai Cư 50 triệu đồng, cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Hai bị cáo Lê Anh Quang và Trương Văn Thời mỗi người bị phạt 500 triệu đồng về tội trốn thuế.

Nhóm bị cáo phạm cả hai tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn gồm: Dương Văn Hùng 5 năm tù; Trần Thị Châu 4 năm 6 tháng tù; Trần Văn Minh 1 năm 6 tháng tù và phạt tiền 1,6 tỉ đồng; Đinh Văn Đông 9 tháng tù và phạt tiền 1,6 tỉ đồng; Nguyễn Đức Phúc phạt tiền 1 tỉ đồng; Phùng Văn Hai 1 năm 5 tháng tù và phạt tiền 550 triệu đồng; Nguyễn Thanh Thanh phạt tiền 700 triệu đồng; Vũ Văn Tuấn phạt tiền 560 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo cáo trạng, đường dây do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm điều hành, lập 31 công ty “ma” để xuất khống hơn 35.200 tờ hóa đơn GTGT cho gần 6.500 cá nhân, tổ chức trên cả nước. Tổng trị giá hóa đơn khống hơn 4.424 tỉ đồng, thu lợi bất chính từ 1,5% đến 2% giá trị hóa đơn trước thuế.

Cơ quan điều tra xác định các công ty “ma” trong đường dây đều ngừng hoạt động hoặc không có trụ sở thật, người đại diện pháp luật đa phần không có nhân thân lai lịch rõ ràng.

Do vụ án có nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội liên quan, ngày 10-8-2023, Cơ CQĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đối với đối tượng Đặng Ngọc Uyên Thường mua trái phép hóa đơn GTGT (Trang bán lại) cho các cá nhân, doanh nghiệp thu lợi bất chính điều tra, làm rõ.

Đặng Ngọc Uyên Thường là một trong các mắt xích chính, mua lại 3.455 tờ hóa đơn khống từ Trang, rồi bán ra cho 262 doanh nghiệp trên cả nước, hưởng lợi hàng tỉ đồng. Thường cùng đồng phạm sử dụng các ứng dụng nhắn tin để liên lạc, sau đó hợp thức hóa dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, công an xác định nhiều giám đốc doanh nghiệp đã tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn khống để kê khai thuế.

Có đến 11 bị cáo trong vụ án giữ chức vụ giám đốc, kế toán, nhân viên... của các công ty đã mua hóa đơn GTGT khống để trốn thuế. Theo đó, các bị cáo này đã mua trái phép từ 4 đến 134 hóa đơn GTGT khống để trốn số tiền thuế từ 15 triệu đến 6,8 tỉ đồng.

Đơn cử, bị cáo Lê Anh Quang (Giám đốc Công ty Trung Sơn) chỉ đạo kế toán mua hóa đơn để hợp thức chi phí, gây thiệt hại hơn 333 triệu đồng tiền thuế. Bị cáo Dương Văn Hùng (Giám đốc Công ty Hùng Hà) mua 134 hóa đơn khống, trốn thuế hơn 6,8 tỉ đồng.

Đa số các bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền trốn thuế vào ngân sách Nhà nước.

Tại phiên xử, luật sư bào chữa không tranh luận về tội danh mà đề nghị HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ do các bị cáo đã khắc phục hậu quả, nộp lại tiền.



Nói lời sau cùng, các bị cáo đều thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn hối hận và tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.