Sửa đổi nhiều quy định về cư trú để phù hợp sắp xếp đơn vị hành chính 25/09/2025 12:04

(PLO)- Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 nghị định quan trọng nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy.

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016, Nghị định 99/2016, Nghị định 137/2020, Nghị định 70/2024, Nghị định 154/2024.

Đây là những nghị định quy định chi tiết về điều kiện an ninh, trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý pháo; thi hành Luật Căn cước và Luật Cư trú.

Nghị định sửa đổi để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Ảnh: HUỲNH THƠ

Sửa đổi loạt nghị định về an ninh, cư trú, căn cước và con dấu

Theo Bộ Công an (cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo), việc sửa đổi lần này nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đặc biệt là việc không còn tổ chức cấp huyện từ tháng 3-2025.

Đồng thời, dự thảo cũng hướng tới việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và căn cước.

Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, dự thảo bổ sung, làm rõ các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, karaoke, vũ trường, kinh doanh quân trang quân dụng.

Hồ sơ thủ tục được cắt giảm mạnh nhờ cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, hạn chế tối đa việc yêu cầu nộp bản giấy. Ngoài ra, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cũng được phân cấp về công an địa phương, thay vì tập trung ở cấp trung ương như trước.

Đối với quản lý con dấu, dự thảo điều chỉnh thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu theo hướng phân cấp mạnh mẽ về công an cấp tỉnh; bổ sung quy định chi tiết về các loại dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đồng thời cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng định danh quốc gia. Một số cơ quan, tổ chức được bãi bỏ hoặc bổ sung quyền sử dụng con dấu để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ở lĩnh vực quản lý pháo, dự thảo sửa đổi nhiều điều khoản nhằm siết chặt hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu pháo hoa và pháo hoa nổ. Thẩm quyền cho phép tổ chức bắn pháo hoa được phân cấp, đồng thời bổ sung yêu cầu về quản lý trên nền tảng số nhằm tăng tính minh bạch và phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Với Luật Cư trú, dự thảo Nghị định 154/2024 được sửa đổi theo hướng làm rõ nơi đăng ký thường xuyên đậu, đỗ phương tiện được dùng để ở; bổ sung quy định về giấy tờ chứng minh tình trạng khuyết tật, mất khả năng lao động; đồng thời đơn giản hóa thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên. Các biểu mẫu hành chính cũng được chuẩn hóa, loại bỏ những cụm từ không còn phù hợp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Riêng với Luật Căn cước, dự thảo sửa đổi Nghị định 70/2024 để mở rộng phạm vi quản lý dữ liệu dân cư, bổ sung quy định cấp số định danh cho công dân đã khai sinh ở nước ngoài, điều chỉnh trình tự, thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và quy định mới về thu hồi thẻ hoặc giấy chứng nhận căn cước cấp sai.

Một số sửa đổi liên quan Luật Cư trú

Điểm đáng chú ý trong tài liệu thẩm định hồ sơ dự thảo là những sửa đổi liên quan đến Nghị định 154/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Một trong những thay đổi quan trọng là bổ sung quy định về nơi đăng ký thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện được dùng để ở tại khoản 2 Điều 3.

Theo dự thảo, nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện là địa điểm mà phương tiện đó thực tế đậu, đỗ, không thuộc địa điểm cấm, khu vực cấm do chủ phương tiện tự xác định và đăng ký với UBND xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là UBND cấp xã).

Trường hợp chủ phương tiện đã có hợp đồng thuê bến bãi hoặc văn bản chấp thuận cho phương tiện đậu, đỗ của cơ quan, tổ chức quản lý nơi đậu, đỗ thì không phải đăng ký.

Sửa đổi này nhằm đảm bảo đúng quy định sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngoài ra, trong dự thảo cũng điều chỉnh quy định về giấy tờ chứng minh tình trạng khuyết tật, mất khả năng lao động hoặc bệnh tâm thần.

Cụ thể, theo điểm e khoản 3 Điều 6, giấy tờ chứng minh là người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi: Chứng nhận của Cơ sở y tế khu vực hoặc xác nhận của UBND cấp xã tại nơi cư trú.

Sửa đổi này để đảm bảo đúng quy định sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy

Về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7, trường hợp đăng ký thường trú lần đầu hoặc đăng ký tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định khoản 2 Điều này thì cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú.

Việc sửa đổi này ngoài đảm bảo với sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính mới mà còn phù hợp với Luật Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, dự thảo còn thay thế cụm từ “UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã” bằng cụm từ “UBND cấp xã” tại Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 154/2024 để bảo đúng quy định sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng thời, dự thảo cũng bỏ cụm từ “trực thuộc Trung ương” tại điểm b khoản 4 Điều 5 và tại Điều 16 để đảm bảo phù hợp với sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính mới và Luật Công an nhân dân.