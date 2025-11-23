Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để người dân vùng lũ phải chịu cảnh đói, khát, rét 23/11/2025 22:25

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động các lực lượng, phương tiện, bằng mọi cách tiếp cận tất cả các hộ dân bị cô lập do lũ lụt, sạt lở để kịp thời tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm...

Ngày 23-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 227/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Công điện gửi bí thư tỉnh ủy và chủ tịch UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ.

﻿Ảnh: THANH NHẬT- NGUYỄN YÊN

Bằng mọi cách tiếp cận tất cả các hộ dân bị cô lập

Công điện nêu rõ mưa lũ lịch sử xảy ra ngay sau các đợt mưa lớn kéo dài, lại vào đúng kỳ triều cường đã gây lũ lớn lịch sử, ngập lụt rất nghiêm trọng trên diện rộng, thiệt hại hết sức nặng nề về người, nhà cửa, tài sản của Nhân dân, cơ sở hạ tầng của Nhà nước như giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông… Đồng thời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tình cảm của Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ nỗi đau tới các gia đình bị mất người thân do mưa lũ. Ông cũng chia sẻ khó khăn, vất vả, lo lắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai.

Hiện nay, mưa đã giảm, lũ đã rút, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu bí thư tỉnh ủy và chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong thường vụ, thường trực tỉnh ủy, UBND và lãnh đạo các sở, ban, ngành xuống tận phường, xã, bám sát cơ sở, nhất là những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập vừa qua.

Qua đó, nắm tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, "thần tốc" các giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả nhất, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ. Đầu tiên là huy động các lực lượng, phương tiện, bằng mọi cách tiếp cận cho được tất cả các hộ dân bị cô lập do lũ lụt, sạt lở những ngày vừa qua, kịp thời tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhất là các hộ ở khu vực bị ngập sâu, mất nhà cửa, tài sản; tuyệt đối không để người dân đói, khát, rét.

Tìm kiếm những người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lo hậu sự cho người đã thiệt mạng; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu huy động các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường sá, trường lớp, trạm xá, nhà xưởng, khôi phục nhanh nhất các dịch vụ thiết yếu để bảo đảm chỗ ở, nơi học tập, khám chữa bệnh, cung cấp điện, nước, sóng viễn thông, khôi phục sản xuất kinh doanh. Việc này hoàn thành trước ngày 30-11.

Cùng với đó, bố trí chỗ ở tạm; huy động lực lượng quân đội, công an… hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30-11; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31-1-2026.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại; chủ động sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ tối đa nhất có thể cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định. Nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 30-11.

Đồng thời, tổ chức điều phối tiếp nhận và phân phối tiền và hàng cứu trợ, bảo đảm đến tận tay người cần được hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Chủ động công bố thông tin về nhu cầu hàng hóa cần được hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân biết (nhất là địa phương được Bộ Chính trị phân công chi viện), để việc chi viện, hỗ trợ được thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu ban hành các chính sách cần thiết theo thẩm quyền phù hợp khả năng để hỗ trợ tối đa nhất có thể cho người dân, doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh; tập trung khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông, sửa chữa hồ đập, công trình thủy lợi trong thời gian sớm nhất.

Triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí…

Tại công điện vừa được ký ban hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN&MT tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ, có phương án cụ thể xử lý những vấn đề cấp bách và lâu dài, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ, trình Chính phủ trước ngày 26-11.

Bộ này cũng được yêu cầu triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định. Đặc biệt, chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định; kịp thời xử lý xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ địa phương theo thẩm quyền.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng, …) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được giao chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở giáo dục, có phương án sớm đưa học sinh trở lại học tập. “Có phương án hỗ trợ ngay sách vở, trang thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ”- Thủ tướng yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Y tế được giao chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, bảo đảm công tác điều trị, khám chữa bệnh cho Nhân dân.

“Chi viện tối đa y, bác sĩ xuống trực tiếp cơ sở hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ”- Công điện nêu rõ và yêu cầu “không để người dân thiếu nơi điều trị, khám, chữa bệnh”…