Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng 23/11/2025 18:42

(PLO)- Bộ Tài chính quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND 3 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân.

Ngày 23-11, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 3929 về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND các tỉnh để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Cụ thể, Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn.

Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND các tỉnh để hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.

Còn UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng gạo đề nghị xuất cấp.

Đồng thời tiếp nhận, phân bổ, cấp phát gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII xuất cấp, vận chuyển, bàn giao 2.000 tấn gạo (đợt 1) cho tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: BTC

Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 732 giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI, XII, XIII thực hiện xuất cấp (không thu tiền) 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) cho UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dự trữ nhà nước XI, XII, XIII vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến địa điểm, giao nhận cụ thể theo yêu cầu của UBND 3 tỉnh, thời gian xuất cấp từ ngày 23-11 đến hết ngày 20-12.

Cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước 2 khu vực nêu trên khẩn trương phối hợp với UBND 3 tỉnh để xuất cấp, giao, nhận gạo dự trữ quốc gia đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để xem xét, chỉ đạo.