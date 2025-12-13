Cuộc hẹn ở cao nguyên Di Linh của các ông lớn Apple, Nvidia, Google 13/12/2025 09:51

(PLO)- Hội thảo về cao nguyên Di Linh dự kiến sẽ thu hút dàn khách mời đến từ Apple, Nvidia, Samsung, Siemens, Google, SoftBank, BCG, McKinsey.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh”.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh TTD

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày (19 và 20-12) được định vị là diễn đàn khoa học và chính sách cấp cao, nhằm xác định tầm nhìn biến cao nguyên Di Linh thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm kinh tế tri thức, sức khỏe, và công nghệ mang tầm khu vực và quốc tế.

Cao nguyên 1.000 m đầu mối kết nối

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ được đồng chủ trì bởi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đánh dấu một bước chuyển chiến lược quan trọng sau khi Lâm Đồng mở rộng địa giới hành chính.

Kế hoạch nhấn mạnh những lợi thế vượt trội, đặt cao nguyên Di Linh vào một vị trí chiến lược hiếm có. Cụ thể, Di Linh nằm tại trung tâm châu Á, trong phạm vi bán kính 5,5 giờ bay có thể tiếp cận hầu hết các thủ đô lớn và trung tâm kinh tế quan trọng như Tokyo, Mumbai. Vị trí này giúp Di Linh trở thành cầu nối tự nhiên giữa châu Á và châu Mỹ.

Với độ cao trung bình trên 1.000 m, khí hậu ôn hòa (17-22°C) và địa chất ổn định, Di Linh được đánh giá là nơi lý tưởng để hình thành các trung tâm dữ liệu (Data Center), phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI Lab), cùng các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tầm quốc tế.

Cao nguyên Di Linh là đầu mối kết nối chiến lược giữa Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, dễ dàng tiếp cận qua cao tốc Dầu Giây - Liên Khương và sân bay Liên Khương. Khu vực này còn có lợi thế về nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, hydro xanh), phục vụ mục tiêu chuyển đổi năng lượng sạch.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương họp trực tuyến chuẩn bị hội thảo.

Mục tiêu lớn nhất của hội thảo là hình thành các ý tưởng và định hướng phát triển tỉnh Lâm Đồng mới, trong đó Di Linh được xem là vùng hạt nhân kết nối các tiểu vùng kinh tế.

Đặc biệt, kế hoạch đặt mục tiêu: Xây dựng, hình thành được một số các chính sách, cơ chế ưu đãi đặc thù nhằm thu hút các nhà đầu tư, các nhà khoa học lớn trên thế giới quy tụ về cao nguyên Di Linh. Đây được xem là yếu tố đột phá để hiện thực hóa khát vọng "Silicon Hiland" tại Việt Nam.

Khách mời đến từ Apple, Nvidia, Google...

Hội thảo dự kiến đưa ra các định hướng cụ thể: Đề ra lộ trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với đặc sản bản địa, du lịch sinh thái – văn hóa, và công nghiệp chế biến sâu; xác định vùng phát triển đô thị sáng tạo với các hệ sinh thái mới, vùng nông thôn hiện đại và vùng bảo tồn rừng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, kế hoạch tổ chức Hội thảo đã mời khoảng 250 đại biểu chất lượng cao, bao gồm sự tham gia của các chuyên gia, học giả, và đặc biệt là các tập đoàn công nghệ, tư vấn hàng đầu thế giới.

Khách mời quốc tế đến hội thảo qui tụ toàn các "ông lớn" về khoa học công nghệ, tư vấn chiến lược hàng đầu trên thế giới.

Khách mời quốc tế là các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như Apple, Nvidia, Samsung, Siemens, Google, SoftBank, cùng các đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu như BCG, McKinsey.

Ngoài ra còn có các viện nghiên cứu, trường đại học lớn trong và ngoài nước (ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Fulbright...) cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, và các Bộ ngành liên quan và UBND TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk…