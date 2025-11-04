Đảo Trường Sa chuẩn bị các nhà trú bão an toàn cho ngư dân 04/11/2025 17:07

(PLO)- Các đơn vị trên đảo Trường Sa chuẩn bị các nhà tránh trú an toàn cho ngư dân, ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu an toàn.

Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống, ứng phó bão Kalmaegi.

Theo chỉ huy đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đến chiều 4-11, các đơn vị đóng quân trên các đảo đã khẩn trương rà soát, củng cố công trình phòng, chống thiên tai; dự trữ đầy đủ vật chất, lương thực, thực phẩm, nước ngọt.

Chiến sĩ hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào tránh trú bão. Ảnh: N. ÁNH

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các nhà tránh trú an toàn cho ngư dân, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu an toàn khi thời tiết chuyển biến xấu.

Gia cố nhà, công trình trước khi bão Kalmaegi vào. Ảnh: N. ÁNH

Đến nay, hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu như các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây...

Các đảo đã hỗ trợ trên 20.000 lít nước ngọt, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí nơi ăn ở tạm thời trên đảo cho ngư dân trong thời gian bị ảnh hưởng của bão. Các lực lượng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp nhân dân ổn định tinh thần, yên tâm tránh trú, cùng nhau vượt qua bão an toàn.

Lực lượng trên đảo hỗ trợ ngư dân. Ảnh: N. ÁNH

Trên các đảo, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang phối hợp chặt chẽ với nhân dân, gia cố nhà cửa, chằng néo phương tiện, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật, phát thông báo về tình hình thời tiết, mưa bão; đồng thời tăng cường hỗ trợ ngư dân bằng việc cung cấp lương thực, nước ngọt, chăm sóc y tế, đảm bảo đời sống ổn định trong điều kiện bão có thể kéo dài.

Bố trí nơi ở cho ngư dân vào tránh trú trên các đảo. Ảnh: N. ÁNH

Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, Lữ đoàn 146 phối hợp Bộ đội Biên phòng trên các đảo thống nhất phương án ứng phó, kịp thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.