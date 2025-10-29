Cục Cảnh sát hình sự tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người 29/10/2025 18:22

(PLO)- Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Cần Thơ tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm mua bán người cho hơn 1.000 học sinh.

Ngày 28-10, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Cần Thơ tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm mua bán người tại Trường THPT Thuận Hưng, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.

Tham dự có đại diện Đảng ủy, UBND phường Thuận Hưng, báo cáo viên của Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, Công an phường Thuận Hưng, cùng Ban Giám hiệu và hơn 1.000 học sinh của nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã phổ biến tình hình tội phạm xâm hại trẻ em và mua bán người trên phạm vi cả nước và tại TP Cần Thơ thời gian qua; đồng thời nêu rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm và hậu quả, tác hại đối với nạn nhân, gia đình và xã hội.

Lực lượng công an đã phát hơn 1.000 tờ rơi hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận biết, phòng ngừa, ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm liên quan đến xâm hại hoặc mua bán người.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ phổ biến tình hình tội phạm liên quan đến xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian vừa qua

Học sinh giao lưu, trao đổi các thắc mắc với cán bộ công an TP Cần Thơ và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an)

Thượng tá Khổng Ngọc Oanh (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) tuyên truyền các nội dung liên quan phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm mua bán người

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ và Công an phường Thuận Hưng phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh

Buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi với phần giao lưu hỏi – đáp kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Nhiều học sinh tích cực tham gia, bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ bản thân và người thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại hoặc dụ dỗ.

Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Thuận Hưng, chương trình đã trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh, giúp các em chủ động phòng tránh tội phạm. Hoạt động này cũng góp phần phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an và nhà trường trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người tại TP Cần Thơ.