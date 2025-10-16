Bộ Ngoại giao hoan nghênh Hoa Kỳ đánh giá khách quan về công tác phòng chống mua bán người của Việt Nam 16/10/2025 18:33

Chiều 16-10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo năm 2025 về tình hình mua bán người trên thế giới (Báo cáo TIP).

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Việt Nam hoan nghênh phía Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Việt Nam đã và đang triển khai và thúc đẩy công tác phòng, chống mua bán người theo những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, nổi bật là việc thông qua Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024; tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người; xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; kịp thời ứng phó với những thách thức mới của tình hình mua bán người trong khu vực và thế giới”.

Cũng theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thoả thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20-3-2020, nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.