Bộ Công an: Nạn nhân mua bán người được hỗ trợ vay vốn 16/10/2025 14:40

(PLO)- Nạn nhân trong các vụ mua bán người khi trở về nơi cư trú có thể được tư vấn việc làm, giới thiệu thị trường lao động miễn phí, xem xét hỗ trợ vay vốn ưu đãi…

Vừa qua, trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, bạn Nguyễn Quang Việt hỏi: Theo quy định, nạn nhân của mua bán người có được hỗ trợ vay vốn để làm kinh tế hoặc tạo điều kiện để tìm kiếm việc làm không?

Giải đáp, Bộ Công an cho biết: Nghị định 162/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, trong đó tại Điều 25 quy định rõ về hỗ trợ vay vốn; tư vấn, tạo điều kiện để có việc làm.

Cụ thể, nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Công an giải cứu các nạn nhân mua bán người. Ảnh: CA

Theo đó, nạn nhân được tư vấn, giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí; được tạo điều kiện tham gia chính sách việc làm công.

Nạn nhân là công dân Việt Nam khi trở về nơi cư trú, nếu có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh được xem xét hỗ trợ vay vốn từ các Chương trình tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thực hiện việc hỗ trợ này là Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay vốn theo quy định của pháp luật. Thời hạn, mức vốn, lãi suất cho vay, phương thức cho vay, hồ sơ, quy trình thủ tục vay vốn thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.