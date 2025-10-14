Chiếc túi chứa gần 150 triệu giữa dòng lũ và sự thiện lương của người nhặt được 14/10/2025 13:56

(PLO)- Nhặt được túi chứa gần 150 triệu đồng giữa dòng lũ, anh La Trung Kiên giữ gìn cẩn thận, chờ nước rút để mang đi giao cho công an...

Giữa cơn lũ lịch sử đầu tháng 10-2025, anh La Trung Kiên, 31 tuổi, ở Thái Nguyên, trên đường công tác về nhà thì vướng phải một chiếc túi nổi lềnh bềnh giữa dòng nước.

Khi mở ra, anh phát hiện bên trong có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 6 chiếc nhẫn vàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân, tổng giá trị gần 150 triệu đồng. Giữa hoàn cảnh khó khăn, mất điện, ngập nước, anh vẫn quyết định giữ túi cẩn thận chờ khi nước rút để tìm cách trả lại cho người mất.

Anh Trung Kiên trả lại túi chứa gần 150 triệu đồng cho chị NT với sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Ba ngày sau, khi mạng và điện thoại hoạt động trở lại, anh Kiên liên tục nhận được cuộc gọi của nhiều người tự xưng là chủ nhân chiếc túi. Tuy nhiên, khi đối chiếu thông tin, địa chỉ và giấy tờ, anh phát hiện không trùng khớp nên kiên quyết không giao.

Đến khi nước rút, anh mang toàn bộ số tài sản đến Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, để trình báo và bàn giao. Nhờ đó, người đánh rơi - chị NT đã được nhận lại đầy đủ.

Vì chiếc túi chưa về đúng chủ mà mấy đêm liền anh Kiên mất ngủ, lo người bị mất đang cần tiền gấp, nhưng vẫn không dám hành động vội, sợ làm sai luật.

Câu chuyện giữa mùa lũ ấy khiến nhiều người xúc động bởi cách hành xử của anh Kiên vừa đúng pháp luật, vừa đúng đạo lý.

Theo quy định tại Điều 230 BLDS, người nhặt được tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có nghĩa vụ thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền, để xác minh và trả lại cho chủ sở hữu. Nếu người nhặt cố tình chiếm đoạt, có thể bị xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Anh Kiên đã làm đúng quy định khi không tự ý giữ, không sử dụng, kiểm chứng kỹ thông tin người đến nhận, chờ đến khi có điều kiện mới giao nộp cho cơ quan công an. Sự cẩn trọng của anh giúp tránh rủi ro bị lợi dụng, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, đúng quy trình pháp lý.

Bản thân gia đình anh cũng chịu thiệt hại do mưa lũ, nhưng khi nhặt được tài sản có giá trị lớn, anh không nảy lòng tham.

Sự trung thực và lo lắng cho người mất của khiến nhiều người tin rằng, trong đời sống hôm nay, đạo lý vẫn luôn hiện diện ở những con người bình thường nhất.

Từ câu chuyện này, mỗi người có thể rút ra bài học ứng xử: khi nhặt được của rơi, hãy giữ nguyên hiện trạng tài sản, ghi nhận đặc điểm, thông báo cho chính quyền hoặc công an gần nhất.

Nếu có người đến nhận, cần yêu cầu họ chứng minh bằng thông tin cụ thể. Khi bàn giao, nên lập biên bản và có người chứng kiến để tránh tranh chấp. Đó là cách vừa bảo vệ mình, vừa giúp người khác, cũng là biểu hiện của một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.

Câu chuyện của anh La Trung Kiên là một lời nhắc giản dị nhưng sâu sắc, trong cuộc sống, mỗi người đều có lúc đứng trước những thử thách của lòng trung thực. Khi chọn làm điều đúng - vừa đúng pháp luật, vừa đúng đạo lý - ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn giữ cho mình một giấc ngủ yên, không day dứt vì lương tâm.