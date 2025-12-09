Mất dao nhưng không thông báo cho công an: Có thể bị xử phạt 09/12/2025 18:39

(PLO)- Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, nếu phát hiện dao có tính sát thương cao bị mất, thất lạc mà không thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng...

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.

Nghị định nêu nhiều vấn đề trước đây chưa được điều chỉnh, trong đó có quy định xử phạt liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng dao có tính sát thương cao.

Thế nào là dao có tính sát thương cao?

Theo Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2024 của Bộ Công an (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ) thì có 4 loại dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao.

Thứ nhất, dao sắc, nhọn có tay cầm, lưỡi dao; lưỡi sắc và nhọn, hình dạng thẳng hoặc cong, có chiều dài từ 12cm trở lên, chiều rộng từ 2cm trở lên.

Thứ hai, dao sắc có tay cầm, lưỡi dao; lưỡi sắc không có đầu nhọn, hình dạng thẳng hoặc cong, chiều dài từ 20cm trở lên, chiều rộng từ 5cm trở lên.

Thứ ba, dao gấp, dao bấm có tay cầm, lưỡi dao; lưỡi có một hoặc nhiều cạnh sắc, nhọn, gấp hoặc bấm lại được, chiều dài từ 7cm trở lên.

Thứ tư, dao tự chế hoặc hoán cải có tay cầm, lưỡi dao; tay cầm dài từ 30cm trở lên; lưỡi có chiều dài từ 5cm trở lên, sắc nhọn hoặc sắc hoặc nhọn.

Từ ngày 15-12-2025, vi phạm quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao (dao) bị phạt theo Điều 14 Nghị định 282/2025.

Cụ thể, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, nếu phát hiện dao bị mất, thất lạc nhưng không thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Hành vi mang dao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn; sử dụng dao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng sử dụng vào mục đích trái pháp luật cũng bị phạt 1-2 triệu đồng.

Hành vi sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đóng tên cơ sở sản xuất hoặc nhãn hiệu, ký hiệu trên sản phẩm; không cung cấp thông tin về số lượng, tên cơ sở sản xuất dao… khi cơ quan công an có thẩm quyền yêu cầu bị phạt từ 2-4 triệu đồng.

Mức phạt trên áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân; tổ chức vi phạm mức phạt sẽ gấp đôi.

Từ 15-12, cơ sở sản xuất, kinh doanh dao phải chủ động nắm thông tin về số lượng, chủng loại dao để khai báo khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

﻿Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Cần thay đổi thói quen để không mất tiền oan

Thực tế nhiều lò rèn nhỏ lẻ vẫn sản xuất và kinh doanh dao truyền thống, thường không có nhãn mác rõ ràng. Dao được bày bán tại chợ hoặc bán cho người quen. Không ít bà nội trợ sau khi mua thường tiện tay bỏ dao vào giỏ mà không bao bọc cẩn thận. Những hành vi này, từ ngày 15-12, sẽ bị xử phạt theo quy định.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen để dao trong cốp, treo bên hông xe hoặc cầm dao đi đến nơi đông người mà không bọc kỹ. Đây là hành vi vừa không đảm bảo an toàn, vừa có thể bị xử phạt.

Một số lưu ý để người sử dụng, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dao an toàn:

Đối với cơ sở sản xuất dao nên đăng ký theo quy định pháp luật, lưu ý về tên cơ sở sản xuất, nhãn hiệu, ký hiệu trên sản phẩm,…

Đối với người bán, không bán dao không rõ nguồn gốc xuất xứ, chỉ bán sản phẩm có tên cơ sở sản xuất, nhãn hiệu hoặc ký hiệu in trên sản phẩm rõ ràng; không bày bán dao trần và phải bọc kỹ khi giao hàng.

Đặc biệt, cơ sở sản xuất, kinh doanh dao phải luôn chủ động nắm thông tin về số lượng, chủng loại, nhãn hiệu...dao để sẵn sàng khai báo khi cơ quan công an có thẩm quyền yêu cầu. Khi phát hiện dao bị thất lạc hay bị mất, cơ sở sản xuất, kinh doanh dao cần kịp thời thông báo đến Công an cấp xã nơi gần nhất để tránh trường hợp phải tốn tiền đóng phạt.

Đối với người dùng dao, không nên cầm dao “trần” đến nơi đông người. Khi cần đem dao ra ngoài thì cần bao bọc kín đáo hoặc đựng trong túi, hộp chuyên dụng để đảm bảo an toàn.