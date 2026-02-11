Sẽ đình chỉ ngay các giải đua ghe có dấu hiệu mất an ninh tại Huế 11/02/2026 10:36

(PLO)- Lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu rà soát toàn diện các giải đua ghe truyền thống, kiên quyết xử lý các hành vi tổ chức chui và các biểu hiện biến tướng, cá độ.

Ngày 11-2, UBND TP Huế cho biết ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa của lễ hội truyền thống.

Dùng mái chèo 'hỗn chiến' tại giải đua ghe ở xã Quảng Điền, TP Huế vào tháng 12-2025.



Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện đúng các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động đua ghe truyền thống, nhất là vấn đề trình tự, thủ tục, điều kiện cấp phép tổ chức; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức chui, lễ hội tự phát.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp Công an thành phố kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức. Kiến nghị đình chỉ, dừng tổ chức đối với các giải không bảo đảm điều kiện, có dấu hiệu mất an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bên cạnh đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao tăng cường công tác quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Các đơn vị hướng dẫn UBND cấp xã, tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức đua ghe thực hiện nghiêm quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa; yêu cầu phải có phương án, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.

Đối với cấp cơ sở, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội ngay từ đầu năm, trong đó xác định cụ thể số lượng giải đua, thời gian tổ chức.

Địa phương chỉ xem xét cấp phép đua ghe khi bảo đảm tiêu chí như hoạt động nằm trong kế hoạch lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao của địa phương và có ban tổ chức cụ thể, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, cứu hộ.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm toàn diện đối với các hoạt động đua ghe diễn ra trên địa bàn. Nếu giải đua không đảm bảo quy định, xảy ra mất an ninh, trật tự thì phải xác định rõ cá nhân chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tổ chức chui, tự phát.

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không kích động, cá độ, cờ bạc, sử dụng chất kích thích gây mất an ninh, trật tự.

Đối với các giải đua do UBND cấp xã chủ trì tổ chức, yêu cầu lãnh đạo UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo ban hành kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh và chịu trách nhiệm toàn diện.

Thành phố kiên quyết gắn trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã nếu để xảy ra tình hình phức tạp hoặc giải đua tổ chức không đảm bảo các điều kiện, thủ tục pháp lý theo quy định.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi việc triển khai các nhiệm vụ; kiến nghị UBND thành phố tạm dừng hoặc không cho phép tổ chức các giải đua có nguy cơ ảnh hưởng an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Trước đó, nhiều giải đua ghe truyền thống tại một số địa phương ở TP Huế đã xảy ra tình trạng mất an toàn như các vận động viên, cổ động viên sử dụng mái chèo, đá... để ném vào nhau.