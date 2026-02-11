Trúng độc đắc, người thợ hồ từ Hưng Yên vào TP.HCM đổi thưởng, tay run không ký nổi 11/02/2026 18:22

(PLO)- Một người thợ hồ quê Hưng Yên sau khi phát hiện trúng giải độc đắc đã cùng người thân thuê ô tô xuyên đêm vào TP.HCM để đổi thưởng.

Ngày 11-2, chị Diễm Quỳnh, chủ đại lý vé số trên đường Bình Thành (phường Bình Tân, TP.HCM) cho biết vẫn còn nguyên cảm xúc khi nhắc lại câu chuyện đổi đời của một khách quen đặc biệt.

Hai tờ vé số trúng giải độc đắc. Ảnh: Hữu Tâm

Theo chị Quỳnh, người may mắn là ông H (47 tuổi, quê Hưng Yên), làm nghề thợ hồ tại các công trình xây dựng trên địa bàn phường Bình Tân. Ngày 5-2, trong lúc làm việc, ông mua hai tờ vé số đài An Giang từ một người bán dạo ghé vào công trình.

Đến ngày 19 tháng Chạp âm lịch (tức ngày 6-2 dương lịch), ông H lên xe về quê. Chỉ khi đã về đến Hưng Yên, ông mới kiểm tra và ngỡ ngàng biết mình trúng giải đặc biệt. Thay vì đổi thưởng tại địa phương, ông liên hệ lại đại lý tại TP.HCM nơi thường xuyên mua vé để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi xác nhận thông tin trúng thưởng, ông H cùng người thân thuê ô tô trở lại TP.HCM trong đêm. Chi phí cho chuyến đi dài hàng nghìn cây số là 9 triệu đồng.

“Anh ấy gọi cho tôi lúc khoảng 18 giờ, nói sáng hôm sau sẽ có mặt. Đúng 7 giờ sáng, anh ấy đã ngồi trước đại lý, uống cà phê chờ mở cửa. Anh kể từ khi biết trúng số gần như không ngủ được vì vừa mừng vừa lo” – chị Quỳnh nhớ lại.

Số tiền mà người thợ hồ được nhận là hơn 3,5 tỉ đồng. Ảnh: Hữu Tâm

Trong lúc làm thủ tục, một tình huống bất ngờ xảy ra. Do quá xúc động, ông H run tay, không thể cầm bút ký tên vào mặt sau tờ vé số cũng như các giấy tờ liên quan.

“Anh ấy liên tục nói tay cứng đơ, nhờ người khác ký thay. Tuy nhiên, theo quy định, chính chủ phải ký để đảm bảo quyền lợi. Chúng tôi phải động viên, trấn an khá lâu anh mới hoàn tất được thủ tục” – chị Quỳnh cho biết.

Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản phí theo quy định, ông H thực nhận hơn 3,5 tỉ đồng.

Theo chủ đại lý, ông H có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm làm lao động tự do. Do từng gặp tai nạn lao động, bàn tay ông không còn nguyên vẹn. Trong thời gian mưu sinh tại TP.HCM, người đàn ông này thường ngủ lại công trình để tiết kiệm chi phí, dành dụm gửi tiền về quê.

Ngay trong chiều 10-2, sau khi nhận đủ tiền thưởng, ông H rời TP.HCM, trở về Hưng Yên đoàn tụ cùng gia đình, khép lại hành trình đầy cảm xúc từ một tờ vé số may mắn.