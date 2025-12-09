Người đàn ông 68 tuổi tử vong khi đạp xe tập thể dục trên dốc cầu Bình Lợi

Sáng 9-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông đi xe đạp tử vong dốc cầu Bình Lợi, TP.HCM.
(PLO)- Một người đàn ông được phát hiện tử vong khi đạp xe tập thể dục trên dốc cầu Bình Lợi (TP.HCM) sáng sớm ngày 9-12.
