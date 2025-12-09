Người đàn ông 68 tuổi tử vong khi đạp xe tập thể dục trên dốc cầu Bình Lợi 09/12/2025 11:08

(PLO)- Một người đàn ông được phát hiện tử vong khi đạp xe tập thể dục trên dốc cầu Bình Lợi (TP.HCM) sáng sớm ngày 9-12.