Người đàn ông tử vong trên xe máy đậu ở vỉa hè đường Phạm Văn Đồng 09/12/2025 13:22

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ một người đàn ông bất ngờ tử vong khi nằm gục trên xe máy đậu ở lề đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Ngày 9-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong khi nằm gục trên xe máy đang đậu ở vỉa hè đường Phạm Văn Đồng.

Người đàn ông tử vong trên xe máy tại vỉa hè đường Phạm Văn Đồng.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất, đoạn qua phường Hiệp Bình phát hiện người đàn ông nằm gục đầu trên xe máy tại vỉa hè có biểu hiện bất thường nên lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện người đàn ông tử vong, nạn nhân tên PVH (33 tuổi, ngụ TP.HCM) nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt, lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, ông TVH (68 tuổi, ngụ phường Dĩ An) trong lúc đạp xe tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng cũng bất ngờ ngã xuống và tử vong, nghi ngờ do đột quỵ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.