Clip cô gái trẻ chạy xe máy buông hai tay, vái lạy, cười đùa 11/12/2025 15:35

(PLO)- Clip cô gái trẻ điều khiển xe máy rồi buông hai tay, vái lạy và cười đùa, gây mất an toàn giao thông khiến dư luận bức xúc. Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý.

Ngày 11-12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin và chuyển cho Đội CSGT Bình Triệu xác minh, xử lý vụ việc cô gái buông hai tay khi điều khiển xe máy rồi chắp tay vái lạy người đi đường.

Clip cô gái trẻ buông tay lái, vái lạy cười đùa thích thú.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip khoảng 15 giây ghi lại cảnh hai cô gái chở nhau trên xe máy mang biển số thuộc tỉnh Bình Dương cũ. Trong clip, người cầm lái buông cả hai tay khỏi tay lái, thậm chí chắp tay vái lạy, còn người ngồi sau không can ngăn mà tỏ ra thích thú.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm trên đường có đông phương tiện đang lưu thông. Theo xác minh ban đầu, vị trí được cho là trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Lái Thiêu (phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Hình ảnh sau khi lan truyền đã khiến nhiều người bức xúc vì hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.