Giám đốc Trung tâm công tác xã hội và 9 người bị khởi tố vụ 1 học viên tử vong 05/01/2026 22:17

(PLO)- Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cùng 9 người khác bị khởi tố để điều tra trong vụ học viên ở trung tâm này bị đánh tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học.

Ngày 5-1, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan đến vụ một học viên tử vong tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh), Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hải (Giám đốc Trung tâm) cùng 8 người khác, gồm: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra có bị can Nguyễn Xuân Khải bị khởi tố theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Ảnh: QMG

Trong số 10 bị can nêu trên, công an đã ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm Hải, Thái, Lương, Hoàng, Công và Khoa. Đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 bị can Hiền, Thắng, Đức và Khải.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, ngày 23-12-2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh) đã xảy ra vụ việc làm 1 học viên bị tử vong. Nạn nhân là PHN (17 tuổi, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm trước đó 2 ngày để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Đến sáng 23-12-2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N xảy ra mâu thuẫn với một số người tại Trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, N có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Chiều cùng ngày, N được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND phường An Sinh, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc trên.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà rà soát, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý, theo dõi để xảy ra vụ việc nêu trên, xử lý nghiêm vi phạm. Công an tỉnh phối hợp với phường An Sinh, Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra toàn diện các trung tâm công tác xã hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; đình chỉ hoặc tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức có liên quan.

Sở Y tế Quảng Ninh sau đó đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở đã đình chỉ hoạt động đối với 2 trung tâm gồm: Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 và Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2.

Ngoài ra, tạm dừng hoạt động đối với 4 trung tâm, gồm: Trung tâm công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm công tác xã hội Hoa Nụ Cười (Cơ sở 1), Trung tâm công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể và cá nhân liên quan.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quản lý nhà nước; xử lý nghiêm, đóng cửa, tạm dừng hoạt động đối với các trung tâm công tác xã hội thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, có biểu hiện không tuân thủ quy định về mọi mặt hoạt động.