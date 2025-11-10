3 loại đồ uống giúp kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ tử vong 10/11/2025 15:11

(PLO)- Kết hợp nước, trà và cà phê trong khẩu phần đồ uống hằng ngày có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ tử vong, theo một nghiên cứu mới từ Anh.

Theo nghiên cứu từ Anh, việc kết hợp nước, trà và cà phê trong khẩu phần đồ uống hằng ngày có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ tử vong.

Kết hợp nước, trà và cà phê trong khẩu phần đồ uống hằng ngày có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ tử vong, theo một nghiên cứu mới từ Anh. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Ngoài nước lọc, trà và cà phê cũng bổ sung chất lỏng, giúp duy trì mức độ hydrat hóa (cung cấp nước) trong cơ thể. Nước lọc là nguồn cung cấp nước tinh khiết nhất. Tuy nhiên, các loại đồ uống phổ biến như trà và cà phê cũng góp phần mang lại những hợp chất hiệu quả.

Một nghiên cứu đã xem xét cả ba loại đồ uống này, không phải riêng lẻ mà là sự kết hợp. Nghiên cứu tiết lộ rằng chúng có thể nắm giữ bí quyết trường thọ. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh vào ngày 22 tháng 9 năm 2025. Bằng cách luân phiên sử dụng những loại đồ uống này, tuổi thọ của một người được cải thiện đáng kể.

Nghiên cứu đã tìm thấy điều gì?

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ UK Biobank. Kết quả cho thấy uống 7 đến 8 cốc nước mỗi ngày có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ tử vong thấp nhất. Nguy cơ này còn giảm hơn nữa nếu bạn bổ sung cà phê hoặc trà.

Việc thay thế này có nghĩa là thay một phần lượng nước uống bằng cà phê hoặc trà. Những thức uống này cũng cung cấp chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm mà nước lọc không thể cung cấp. Vì vậy, thói quen uống nước hằng ngày lý tưởng nhất là kết hợp nước lọc, cà phê và trà, thay vì chỉ uống nước lọc. Thay thế khoảng 3-4 cốc nước lọc bằng cà phê/trà sẽ rất hữu ích.

Tỉ lệ tử vong giảm đi kèm với các bệnh ung thư, tim mạch, hô hấp và tiêu hóa. Nghiên cứu khuyến nghị nên luân phiên các loại đồ uống theo tỉ lệ cà phê/trà khoảng 2:3. Tổng lượng khuyến nghị khoảng 7 đến 8 cốc mỗi ngày, bao gồm cả nước lọc.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Điều này có nghĩa là việc cung cấp nước cho cơ thể sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nếu bạn kết hợp đa dạng các loại đồ uống. Thông thường, trọng tâm sẽ được thu hẹp lại ở tổng lượng nước đưa vào. Tuy nhiên, khi thêm cà phê và trà cùng với nước, tất cả đều giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, trao đổi chất và sức khỏe tổng thể lâu dài.

Nước là chất cung cấp nước cơ bản. Cà phê bổ sung axit chlorogenic, trong khi trà chứa catechin và flavanol.

Nói một cách đơn giản, bạn nên thay đổi đồ uống của mình. Mặc dù 7 đến 8 cốc nước giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể, bạn có thể cân nhắc thêm trà/cà phê vào khẩu phần đó. Điều này có nghĩa là thức uống giải khát hằng ngày của bạn không chỉ giúp tăng cường năng lượng mà còn giúp kéo dài tuổi thọ.