Uống cà phê đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ 03/07/2025 12:49

Uống cà phê và nguy cơ tử vong

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, uống cà phê đúng cách mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và tử vong sớm. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng đã theo dõi hơn 46.000 người trưởng thành tại Hoa Kỳ trong 10 năm. Kết quả cho thấy, những người uống một đến ba tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể so với người không uống. Đặc biệt, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 16% với một tách và 17% với hai đến ba tách mỗi ngày. Nguy cơ tử vong do bệnh tim cũng giảm từ 29–33%.

Tuy nhiên, lợi ích này chủ yếu tập trung ở những người uống cà phê đen hoặc thêm một lượng nhỏ đường, kem, sữa. Việc lạm dụng các chất phụ gia có thể làm giảm tác dụng tích cực của cà phê. "Ít đường bổ sung" và "ít chất béo bão hòa" được định nghĩa là dưới 5% giá trị khuyến nghị hàng ngày.

Hạn chế của nghiên cứu

Mặc dù nghiên cứu về uống cà phê đã cung cấp thông tin giá trị, nhưng nghiên cứu vẫn có một số hạn chế:

Kích thước mẫu hạn chế đối với các nhóm dân tộc khác nhau, gây khó khăn trong việc khái quát hóa kết quả.

Thiếu dữ liệu sâu rộng về người tiêu thụ cà phê có nhiều phụ gia do phần lớn người tham gia uống cà phê đen.

Thói quen uống cà phê không được theo dõi liên tục, trong khi lượng tiêu thụ có thể thay đổi hàng ngày.

Không xem xét cụ thể các loại cà phê hay chất phụ gia khác nhau (ví dụ: đường so với chất thay thế calo thấp, sữa động vật so với sữa thực vật).

Vì sao đường và kem có thể ảnh hưởng?

Cà phê chứa polyphenol, một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào. Việc thêm nhiều đường hoặc chất béo bão hòa vào cà phê không nhất thiết làm mất đi polyphenol, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều các chất này nói chung có liên quan đến các vấn đề sức khỏe tim mạch và tăng tỷ lệ tử vong.

Bí quyết tận uống cà phê lành mạnh

Hiện tại, bằng chứng chưa đủ mạnh để đưa ra khuyến nghị tuyệt đối về cách uống cà phê lành mạnh nhất. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là giảm lượng đường và chất béo bão hòa.

Nếu bạn vẫn thích thêm chút kem hay đường, một chuyên gia cho biết: "Cà phê đen có thể tốt hơn, nhưng bạn không có nguy cơ gia tăng chỉ vì thêm đường và sữa."

Quan trọng nhất là uống cà phê điều độ. Lợi ích sức khỏe có xu hướng giảm sau khoảng hai tách mỗi ngày. Uống quá nhiều có thể gây ra các tác dụng phụ như lo âu, nhịp tim không đều và huyết áp cao.