Bạn đang rút ngắn tuổi thọ mỗi ngày nếu duy trì thói quen ngủ này 11/12/2025 08:13

(PLO)- Một nghiên cứu mới tại Mỹ cảnh báo rằng thói quen ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm có thể rút ngắn tuổi thọ của con người. Kết quả nghiên cứu ngủ ít này vừa được công bố trên tạp chí SLEEP Advances.

Mối liên hệ giữa giấc ngủ và tuổi thọ. Ảnh: AI.

Mối liên hệ giữa giấc ngủ và tuổi thọ

Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Mỹ phát hiện ra rằng hàng triệu người dân nước này thường xuyên ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2025, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ hơn 3.000 quận, so sánh thời lượng ngủ được báo cáo của mỗi khu vực với tuổi thọ trung bình. Kết quả cho thấy tuổi thọ trung bình luôn thấp hơn ở những nơi có tỷ lệ người ngủ ít (dưới 7 tiếng) cao.

Theo nghiên cứu, tình trạng thiếu ngủ liên quan đến tuổi thọ ngắn hơn bất kể ở khu vực có thu nhập cao hay thấp, vùng đô thị sầm uất hay nông thôn hẻo lánh.

Điển hình tại bang Oregon, tuổi thọ trung bình thấp hơn đáng kể ở những quận có tỷ lệ thiếu ngủ cao. Dữ liệu bản đồ tại bang này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt, khi một số quận có chỉ số sức khỏe tốt hơn hẳn so với các quận lân cận nhờ đảm bảo giấc ngủ.

Cần ngủ tối thiểu 7-9 tiếng

TS-PGS Andrew McHill (Đại học Khoa học và Y tế Oregon), tác giả chính của nghiên cứu, tỏ ra bất ngờ trước kết quả này.

"Tôi không ngờ nó lại có mối tương quan mạnh mẽ đến vậy với tuổi thọ", ông McHill nói.

Cũng theo ông McHill: "Chúng ta luôn cho rằng giấc ngủ rất quan trọng, nhưng nghiên cứu này thực sự khẳng định điều đó. Mọi người nên cố gắng ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm nếu có thể".

Hậu quả của việc thiếu ngủ

Nhóm nghiên cứu đã so sánh thiếu ngủ với các yếu tố nguy cơ tử vong khác như: hút thuốc, béo phì, tiểu đường, lười vận động, mất an ninh lương thực, thất nghiệp...

Kết quả phân tích cho thấy tuổi thọ giảm có mối liên hệ mạnh nhất với việc hút thuốc. Tuy nhiên, yếu tố thiếu ngủ lại xếp hạng cao hơn cả béo phì, tiểu đường và lười vận động trong việc ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Theo hệ thống y tế Cleveland Clinic, ngoài việc giảm tuổi thọ, thiếu ngủ còn có thể dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2, cao huyết áp, béo phì, ngưng thở khi ngủ, bệnh mạch máu, đột quỵ, đau tim, cũng như các vấn đề về tâm lý như trầm cảm và lo âu.