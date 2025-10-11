Nước chanh và mặt trái ít ai biết: Khi nào tốt, khi nào nên tránh? 11/10/2025 09:07

(PLO)- Nước chanh mang lại nhiều lợi ích, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Việc hiểu rõ cơ thể mình và sử dụng đúng cách sẽ giúp bạn tận hưởng hương vị tươi mát của chanh mà vẫn an toàn cho sức khỏe.

Nước chanh và mặt trái ít ai biết: Khi nào tốt, khi nào nên tránh?

Theo The Times of India, nước chanh từ lâu được xem là “thức uống vàng” nhờ những lợi ích nổi bật như hỗ trợ tiêu hóa, cấp nước cho cơ thể và bổ sung vitamin C. Không ít người, từ chuyên gia dinh dưỡng đến những người theo đuổi lối sống lành mạnh, đều coi đây là thói quen tốt mỗi ngày.

Thế nhưng, không phải ai cũng nên uống nước chanh. Bên cạnh những lợi ích được biết đến rộng rãi, nước chanh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sử dụng không đúng cách hoặc với những người có vấn đề sức khỏe nhất định.

Dưới đây là những trường hợp nên hạn chế hoặc tránh uống nước chanh để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Người bị trào ngược axit dạ dày (GERD) hoặc ợ nóng thường xuyên

Với những ai đang gặp tình trạng trào ngược dạ dày, thực quản, nước chanh có thể khiến tình trạng trở nên nặng hơn.

Do chanh có độ axit cao, có thể khiến thực quản bị kích ứng và làm giãn cơ ngăn giữa dạ dày và thực quản. Khi đó, axit dạ dày dễ trào ngược lên, gây cảm giác nóng rát ở ngực hoặc cổ họng.

Nếu bạn bị trào ngược, nên tránh uống nước chanh khi đói, hãy chọn nước lọc hoặc trà thảo mộc thay thế.

Người có răng nhạy cảm hoặc gặp vấn đề về men răng

Axit trong nước chanh có thể bào mòn men răng theo thời gian, khiến răng nhạy cảm hơn, dễ ngả màu và sâu răng. Nếu bạn đang bị ê buốt, tụt nướu hoặc men răng yếu, nước chanh có thể khiến tình trạng xấu đi.

Lời khuyên: Uống bằng ống hút để giảm tiếp xúc với răng, súc miệng với nước lọc sau khi uống và tránh đánh răng ngay sau đó, vì axit làm mềm men răng, việc chải liền có thể gây tổn hại thêm.

Người bị loét miệng hoặc đau họng

Nếu từng bị loét miệng, bạn sẽ biết cảm giác đau rát khi uống nước chanh.

Axit citric trong chanh có thể kích ứng vết loét, khiến quá trình lành lâu hơn và tăng đau rát. Với viêm họng cũng vậy, độ axit có thể làm viêm nặng hơn thay vì làm dịu.

Người bị dị ứng với họ cam quýt

Dù hiếm gặp, dị ứng với chanh hoặc các loại trái cây họ cam quýt vẫn có thể xảy ra. Biểu hiện thường gặp là ngứa, nổi mẩn, sưng môi hoặc khó thở.

Lời khuyên: Nếu có dấu hiệu bất thường sau khi uống nước chanh, hãy ngừng sử dụng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Một số nhóm người thực sự nên hạn chế hoặc tránh uống nước chanh. Ảnh: Pexels

Người đang sử dụng thuốc điều trị bệnh mãn tính

Một số hợp chất trong nước chanh có thể tương tác với thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường hoặc tuyến giáp. Chúng có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu hoặc chuyển hóa thuốc trong cơ thể.

Nếu bạn đang dùng thuốc thường xuyên, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nước chanh vào thói quen hằng ngày.

Người có dạ dày nhạy cảm hoặc dễ kích ứng

Dù nước chanh được quảng bá là “hỗ trợ tiêu hóa”, độ axit của nó có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày ở một số người.

Nếu bạn bị viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc dạ dày nhạy cảm, nước chanh có thể gây co thắt, buồn nôn, đầy hơi hoặc tiêu chảy.

Lời khuyên: Nếu vẫn muốn uống, hãy pha loãng hơn và uống cùng bữa ăn, không nên khi đói.

Người có nguy cơ mất nước hoặc mất cân bằng điện giải

Nước chanh có thể gây lợi tiểu nhẹ, khiến cơ thể bài tiết nước nhiều hơn. Nếu uống quá nhiều mà không bù lại đủ nước và điện giải, bạn có thể gặp tình trạng mệt mỏi, chuột rút hoặc mất nước.

Lời khuyên: Nếu bạn thường xuyên tập luyện hoặc sống ở nơi nóng ẩm, hãy xen kẽ nước chanh với nước lọc hoặc nước điện giải.