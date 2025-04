Bất ngờ với việc uống nước chanh nghệ mỗi sáng 25/04/2025 08:22

Dưới đây là những tác động tích cực mà thức uống này có thể mang lại.

Theo chuyên gia tiêu hóa, uống nước chanh nghệ mỗi sáng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Tăng cường khả năng chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào do các gốc tự do và stress oxy hóa – những yếu tố gây hại từ môi trường ô nhiễm, căng thẳng hay thực phẩm kém lành mạnh.

Cả chanh và nghệ đều là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chanh giàu vitamin C và flavonoid, trong khi nghệ nổi bật với curcumin – hợp chất tạo màu vàng đặc trưng và có khả năng tăng cường hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể, góp phần ngăn ngừa một số bệnh mãn tính liên quan đến stress oxy hóa cao.

Hỗ trợ giảm viêm

Tình trạng viêm mãn tính có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều vấn đề sức khỏe, từ đau khớp đến các bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Curcumin trong nghệ đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có đặc tính chống viêm mạnh mẽ.

Việc uống nước chanh nghệ thường xuyên có thể góp phần hỗ trợ cơ thể kiểm soát phản ứng viêm, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Uống nước chanh nghệ ấm vào buổi sáng có thể mang lại cảm giác dễ chịu cho dạ dày. Nghệ được cho là có khả năng kích thích sản xuất mật, hỗ trợ quá trình tiêu hóa chất béo và giúp thúc đẩy nhu động ruột, từ đó giảm bớt các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, khó tiêu hay táo bón.

Việc uống nước chanh nghệ đều đặn cũng khuyến khích việc uống đủ nước, điều cực kỳ quan trọng để hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C dồi dào trong chanh là yếu tố thiết yếu cho hoạt động hiệu quả của hệ miễn dịch. Kết hợp với đặc tính chống viêm của curcumin trong nghệ, thức uống này có thể hỗ trợ khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Mặc dù không phải là "thuốc tiên" ngăn ngừa mọi bệnh tật, việc bổ sung nước chanh nghệ vào một lối sống lành mạnh chắc chắn sẽ góp phần củng cố sức đề kháng.

Tiềm năng hỗ trợ sức khỏe não bộ

Một số nghiên cứu ban đầu đã mở ra hy vọng về tiềm năng của curcumin trong việc hỗ trợ sức khỏe não bộ. Hợp chất này được cho là có khả năng vượt qua hàng rào máu não và giúp giảm viêm trong não, từ đó có thể hỗ trợ chức năng nhận thức, cải thiện trí nhớ và thậm chí là giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer về lâu dài.

Việc bổ sung nước chanh nghệ vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể là một bước đơn giản nhưng tiềm năng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, luôn lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào, đặc biệt là khi đang điều trị các bệnh lý nền.