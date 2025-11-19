Đây là lý do để bạn cân nhắc nên uống bao nhiêu ly trà matcha mỗi ngày? 19/11/2025 18:08

(PLO)- Trà matcha chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng nếu lạm dụng, thức uống này sẽ âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Trà matcha là loại thức uống gây sốt trong giới trẻ (Gen Z) tại Việt Nam trong suốt năm 2024 và cả năm 2025. Đây cũng là thức uống được nhiều hàng quán biến tấu đa dạng như cà phê matcha, matcha latte, trà sữa matcha...

Theo các đơn vị kinh doanh, nhờ hương vị thơm ngon, màu xanh mát mắt, lại làm từ bột trà xanh tốt cho sức khỏe và khả năng biến tấu nhiều món, thức uống này đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong làng thực phẩm.

Tờ Times of India cho biết, matcha là loại bột trà xanh được xay mịn từ lá trà non của Nhật Bản. Trà được trồng trong điều kiện che nắng để tăng hàm lượng chlorophyll và L-theanine, vì thế chúng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa.

Thêm vào đó, khi uống trà matcha, người dùng tiêu thụ toàn bộ phần lá trà. Vì vậy, hàm lượng hoạt chất sinh học cũng cao hơn so với việc uống nước trà được hãm từ trà xanh thông thường.

Dù vậy, theo trang thông tin này, việc tiêu thụ quá thường xuyên hoặc với lượng lớn, loại trà này vẫn có thể tạo ra những tác động âm thầm lên cơ thể.

Đơn cử, matcha giàu catechin, đặc biệt là EGCG, hai hợp chất này giúp bảo vệ tế bào và chống oxy hóa, tuy nhiên chính những hoạt chất này khi nạp vào cơ thể với nồng độ cao có thể gây căng thẳng cho gan.

Một số nghiên cứu lâm sàng và thử nghiệm cho thấy dùng EGCG liều lớn, nhất là ở dạng bột hoặc uống nhanh khi đói, có thể làm tăng men gan và ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan này. Nguy cơ này tăng dần theo liều lượng, phụ thuộc vào mức catechin tích tụ trong cơ thể.

Ngoài ra, sử dụng matcha nhiều cũng có thể gây cản trở việc hấp thụ sắt của cơ thể. Nguyên nhân là do hoạt chất catechin và tannin trong matcha có thể gây ức chế hấp thu sắt không heme (từ thực vật).

Trà matcha tốt cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng. Ảnh do AI tạo. Người thực hiện: HẠ QUYÊN

Nếu dùng nhiều trong thời gian dài, điều này có thể làm giảm dần lượng huyết sắc tố, từ đó gây thiếu sắt, nhất là ở những người dự trữ sắt thấp hoặc có chế độ ăn uống thuần thực vật.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy dùng catechin nhiều có thể ảnh hưởng nhẹ đến khả năng hấp thu các khoáng chất khác như canxi, kẽm. Những thay đổi này diễn ra âm thầm theo thời gian, nhưng có tác động đối với sức khỏe dinh dưỡng tổng thể.

Tờ Times of India cũng lo ngại rằng matcha chứa caffeine và L-theanine, hai chất giúp tăng sự tỉnh táo và khả năng tập trung, nhưng khi uống nhiều, lượng caffeine nạp vào có thể vượt quá mức khuyến nghị, từ đó dẫn tới việc tim đập nhanh, tăng huyết áp nhẹ, bồn chồn hoặc rối loạn giấc ngủ.

Do đó, để đảm bảo cơ thể nhận được các dưỡng chất từ matcha, các chuyên gia y tế khuyến nghị người dân chỉ nên pha loãng và uống matcha vừa phải, ví dụ: 1 ly/ngày, không nên uống vào tối hoặc khi bụng đói.

"Khi uống quá nhiều, đặc biệt dạng viên, bột bổ sung sẽ có thể gây hại cho sức khỏe, đáng chú ý việc gây hại này lại diễn ra âm thầm mà không biểu hiện rõ ràng ngay lập tức", tờ Times of India nêu.

Ngoài ra, người dân khi uống matcha nên mua sản phẩm nguyên chất, có chứng nhận an toàn, không phẩm màu, tạp chất. Với người bị thiếu máu, rối loạn giấc ngủ, phụ nữ có thai, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Trong trường hợp pha chế thành các thức uống khác, nên ưu tiên dùng sữa không đường hoặc sữa hạt ít ngọt, hạn chế thêm đường hoặc siro.