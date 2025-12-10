4 nhóm cơ bạn không ngờ tới có thể săn chắc nhờ đi bộ 10/12/2025 11:22

(PLO)- Đi bộ tác động đến nhiều nhóm cơ ở chân, bao gồm cơ gấp và cơ duỗi ở mắt cá chân, đầu gối và hông, đồng thời kích hoạt cả cơ trung tâm.

Bạn có thể điều chỉnh thói quen đi bộ để tập trung vào các nhóm cơ khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng đau mãn tính hoặc các ca phẫu thuật gần đây.

Cơ mắt cá chân. Ảnh: AI.

Cơ mắt cá chân

Đi bộ tác động đến các cơ ở chân dưới giúp mắt cá chân cong lên (dorsiflex) và xuống (plantarflex).

Cơ duỗi mu bàn chân: Các cơ này kéo các ngón chân lên trên, giúp nhấc bàn chân khi bạn vung chân về phía trước lúc đi bộ. Cơ thực hiện chuyển động này là cơ chày trước, nằm dọc theo mặt trước của xương chày.

Cơ gấp gan bàn chân: Các cơ này hướng các ngón chân xuống đất. Khi đi bộ, chuyển động này đẩy cơ thể bạn về phía trước với mỗi bước chân. Cơ gấp gan bàn chân bao gồm cơ bắp chân lớn (cơ bụng chân) và cơ nhỏ hơn nằm dưới cơ bụng chân (cơ soleus).

Cơ đầu gối

Đi bộ tác động đến cơ gấp và cơ duỗi đầu gối.

Cơ gân kheo: Cơ gân kheo là cơ gấp gối chính nằm ở mặt sau của đùi. Cơ gấp gối giúp gập khớp gối, xảy ra khi bạn vung chân về phía trước với mỗi bước chân. Cơ gân kheo bao gồm cơ bán màng, cơ bán gân và cơ nhị đầu đùi.

Cơ tứ đầu đùi: Cơ tứ đầu đùi, nằm ở phía trước đùi, thực hiện động tác duỗi gối. Cơ duỗi gối giúp duỗi thẳng khớp gối, nâng đỡ trọng lượng cơ thể với mỗi bước đi. Cơ tứ đầu đùi bao gồm cơ thẳng đùi, cơ rộng trong, cơ rộng giữa và cơ rộng ngoài.

Cơ hông

Đi bộ tác động đến cơ gấp, cơ duỗi và cơ dạng hông.

Cơ gấp hông: Cơ gấp hông nằm ở phía trước hông. Chúng nâng đùi và đưa chân về phía trước với mỗi bước đi. Cơ gấp hông bao gồm cơ chậu thắt lưng và cơ thẳng đùi.

Cơ duỗi hông: Cơ duỗi hông, là cơ nằm ở mặt sau đùi và mông, giúp đẩy cơ thể về phía trước với mỗi bước đi và tạo sự ổn định cho chân bạn đang đứng. Cơ duỗi hông bao gồm cơ mông lớn và cơ gân kheo.

Cơ khép hông: Cơ khép hông giúp ổn định xương chậu khi bạn đi bộ. Cơ mông giữa, một cơ mông nhỏ hơn nằm bên dưới cơ mông lớn, là cơ chính hỗ trợ xương chậu.

Cơ lõi

Đi bộ cũng tác động đến các cơ cốt lõi của bạn, giúp bạn giữ thẳng người và ổn định thân mình. Các cơ này bao gồm:

Sàn chậu: Sàn chậu bao gồm nhiều cơ hỗ trợ bàng quang, ruột và cơ quan sinh sản.

Cơ trực tràng bụng: Cơ trực tràng bụng thường được gọi là cơ "sáu múi".

Cơ liên sườn trong và cơ liên sườn ngoài: Cơ liên sườn nằm ở hai bên bụng.

Cơ bụng ngang: Cơ bụng ngang là cơ bụng sâu bao quanh cột sống của bạn.

Cơ dựng sống: Cơ dựng sống là nhóm cơ hỗ trợ cột sống của bạn.

Xây dựng cơ bắp bằng cách đi bộ

Đi bộ không giúp xây dựng cơ bắp lớn. Bạn có thể đạt được sự phát triển cơ bắp (phì đại) thông qua tập luyện sức mạnh. Tuy nhiên, đi bộ có thể cải thiện thành phần cơ thể; nó giúp bạn đốt cháy calo, hỗ trợ giảm mỡ và tăng khối lượng cơ nạc.

Làm thế nào để săn chắc cơ bắp hơn khi đi bộ

Có một số cách để làm săn chắc cơ bắp khi bạn đi bộ. Hãy thử những mẹo sau:

Thêm 30 giây đi bộ nhanh hoặc chạy bộ.

Chọn tuyến đường đi bộ có đồi hoặc điều chỉnh độ dốc nếu bạn đi bộ trên máy chạy bộ.

Tăng tốc độ của bạn.

Tạm dừng và thực hiện các động tác chống đẩy, ngồi xổm hoặc các bài tập kháng lực bằng trọng lượng cơ thể khác.

Sử dụng gậy đi bộ.

Mặc áo vest có trọng lượng.