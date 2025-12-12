3 lợi ích bất ngờ khi uống ca cao nguyên chất mỗi ngày 12/12/2025 08:34

(PLO)- Uống ca cao nguyên chất mỗi ngày không chỉ hỗ trợ trao đổi chất mà còn giúp giúp quản lý cân nặng hiệu quả.

Bác sĩ người Ấn Độ đã chia sẻ 3 lợi ích của việc uống ca cao nguyên chất mỗi ngày giúp tăng cường sức khỏe thể chất và trí não.

Uống ca cao hỗ trợ chuyển hóa. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ca cao nguyên chất, khi được tiêu thụ đúng cách, chứa nhiều hợp chất mạnh mẽ có thể hỗ trợ cả não bộ và cơ thể, mang lại những lợi ích vượt xa sự thưởng thức trong mùa đông.

Tiến sĩ William Li, một bác sĩ kiêm nhà khoa học chuyên về thực phẩm và sức khỏe (Ấn Độ), giải thích lý do tại sao ông khuyên nên uống một tách ca cao nóng nguyên chất mỗi ngày.

Trong một bài đăng trên Instagram ngày 10-12, ông đã nêu bật ba lợi ích sức khỏe chính của ca cao, từ hỗ trợ trao đổi chất, sức khỏe não bộ đến kiểm soát cân nặng.

“Ca cao nóng nguyên chất không chỉ là thức uống dành cho những ngày lễ… đây là ba cách nó có thể tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn”, ông Li nói.

Chứa nhiều Flavanol

Theo Tiến sĩ Li, ca cao nguyên chất giàu flavanol tự nhiên. Đây là các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ được biết đến với khả năng hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ông giải thích: “Ca cao nguyên chất chứa rất nhiều flavanol. Chỉ cần hai thìa canh bột ca cao chất lượng cao hòa tan trong nước sẽ cung cấp các hợp chất liên quan đến quá trình trao đổi chất, sức khỏe tim mạch và thậm chí cả hỗ trợ tế bào gốc”.

Hỗ trợ chuyển hóa

Bác sĩ lưu ý rằng ca cao nguyên chất có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất khỏe mạnh hơn bằng cách giúp điều chỉnh các chỉ số quan trọng như lượng đường trong máu và mức cholesterol.

“Ca cao hỗ trợ quá trình trao đổi chất khỏe mạnh. Các nghiên cứu cho thấy uống một ly ca cao mỗi ngày có thể làm giảm cholesterol toàn phần, giảm LDL, tăng HDL và cải thiện khả năng điều chỉnh đường huyết”, ông nhấn mạnh.

Quản lý cân nặng

Việc thường xuyên tiêu thụ ca cao nguyên chất cũng được chứng minh là có liên quan đến việc cải thiện vóc dáng, giảm vòng eo và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Theo Tiến sĩ Li: “Ca cao giúp cải thiện vóc dáng. Trong nghiên cứu, những người tham gia uống đồ uống ca cao nguyên chất hàng ngày trong 4 tuần đã giảm cân nhiều hơn và thấy vòng eo giảm đáng kể hơn so với nhóm dùng giả dược”.