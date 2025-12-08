6 lầm tưởng về mật ong và giải đáp từ chuyên gia dinh dưỡng 08/12/2025 10:03

(PLO)- Mật ong thường được coi là lựa chọn thay thế tự nhiên cho đường, đồng thời có thêm đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Tuy nhiên, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng cách sử dụng mật ong sai có thể làm mất đi lợi ích sức khỏe của loại thực phẩm này.

Mật ong thô tốt cho sức khỏe hơn mật ong thông thường là sai lầm. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bà Julie Stefanski, chuyên gia dinh dưỡng tại Baltimore và là người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng & Chế độ ăn kiêng (Mỹ), cho biết: "Có rất nhiều thông tin sai lệch về mật ong trên internet và mạng xã hội".

Dưới đây là 6 lời đồn phổ biến về mật ong và lý giải từ chuyên gia.

Mật ong thô tốt cho sức khỏe hơn mật ong thông thường

Một số người tin rằng mật ong thô tốt cho sức khỏe hơn mật ong thông thường, nhưng ít bằng chứng ủng hộ tuyên bố này.

Một phân tích tổng hợp năm 2022 cho thấy mật ong thô, mật ong cỏ ba lá và mật ong Robinia giúp giảm lượng đường huyết lúc đói và tổng lượng cholesterol, nhưng các tác giả lưu ý rằng cần phải nghiên cứu thêm.

Một số người chọn mật ong thô vì chất chống oxy hóa, nhưng điều này có lẽ không tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe tổng thể.

Đổ mật ong vào trà nóng sẽ giải phóng độc tố

Một số người cho rằng đổ mật ong vào nước nóng hoặc đun nóng mật ong ở nhiệt độ trên 140°C sẽ giải phóng độc tố. Ý tưởng này có thể xuất phát từ y học Ayurvedic, nhưng hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh.

TS Donald W Schaffner, Chủ nhiệm Khoa Khoa học Thực phẩm tại Đại học Rutgers, khẳng định: "Chưa có trường hợp nào người ta bị ngộ độc khi cho mật ong vào trà hoặc cà phê".

Không an toàn khi khuấy mật ong bằng thìa kim loại

Sử dụng thìa kim loại sẽ không làm hỏng mật ong và bạn không cần phải mua thìa gỗ chuyên dụng.

Theo TS Schaffner, các kim loại như bạc và bạch kim có thể khiến hydrogen peroxide (một phân tử kháng khuẩn trong mật ong) phân hủy thành nước và oxy.

Mật ong sẽ chữa khỏi dị ứng

Có một số bằng chứng hạn chế cho thấy mật ong có thể giúp cải thiện một số loại dị ứng. Cần thêm nghiên cứu để chứng minh, nhưng chỉ riêng mật ong không thể ngăn ngừa dị ứng theo mùa.

Mật ong có thể chữa lành vết thương

Mật ong được cho là có đặc tính kháng khuẩn, do đó một số người bôi lên vết thương. Bạn thậm chí có thể thấy kem bôi vết thương làm từ mật ong y tế ở các hiệu thuốc.

Tuy nhiên, không giống như mật ong thực phẩm, mật ong y tế được chế biến đặc biệt để tiếp xúc với vết thương và vết bỏng. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng mật ong đạt chuẩn y tế có thể giúp điều trị vết bỏng, nhưng điều đó không có nghĩa là một lọ mật ong thông thường có thể thay thế thuốc mỡ kháng khuẩn.

Mật ong tốt cho sức khỏe hơn đường ăn

Các công thức nấu ăn "lành mạnh" thường yêu cầu dùng mật ong thay vì đường. Mặc dù mật ong được coi là lựa chọn tốt hơn các chất tạo ngọt khác, nhưng nó không nhất thiết tốt cho sức khỏe của bạn.

Theo chuyên gia, dù bạn có thích hương vị của mật ong, nhưng điều quan trọng là không nên biện minh cho việc sử dụng quá mức bằng cách thổi phồng những tuyên bố nhỏ về sức khỏe thành những lợi ích to lớn như quảng cáo.