Bổ sung ngay 5 loại quả đông lạnh này giúp hạ huyết áp, ngừa bệnh tim mạch 09/12/2025 13:56

Kiểm soát huyết áp không chỉ là hạn chế muối mà còn là bổ sung thêm chất xơ, kali và magie vào chế độ ăn uống. Ăn nhiều trái cây là một cách tuyệt vời để tăng lượng chất dinh dưỡng này. Các nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn nhiều trái cây và nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn.

Quả bơ là một kho tàng dinh dưỡng tốt cho huyết áp. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải chỉ dựa vào trái cây tươi để tăng lượng tiêu thụ - trái cây đông lạnh vẫn giữ được đầy đủ giá trị dinh dưỡng của trái cây tươi nhưng lại có thời hạn sử dụng lâu hơn nhiều.

Sau đây là 5 loại trái cây đông lạnh được các chuyên gia dinh dưỡng lựa chọn hàng đầu giúp hạ huyết áp, cùng một số cách đơn giản và ngon miệng để kết hợp chúng vào bữa ăn và đồ ăn nhẹ của bạn.

Quả bơ

Quả bơ là một kho tàng dinh dưỡng tốt cho huyết áp. Một quả bơ chứa 9 gam chất xơ, 690 miligam kali và 39 miligam magie.

Trong nghiên cứu, những người tham gia ăn ít nhất 5 khẩu phần bơ mỗi tuần có tỉ lệ tăng huyết áp thấp hơn 17% so với những người ăn ít khẩu phần bơ hơn.

Quả nam việt quất

Một nghiên cứu cho thấy việc bổ sung nam việt quất giúp giảm huyết áp tâm thu của những người tham gia, với mức giảm lớn nhất ở những người trên 50 tuổi.

Cũng có bằng chứng cho thấy việc bổ sung proanthocyanidins, một hợp chất trong quả nam việt quất, có thể làm giảm đáng kể cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Quả việt quất dại

Việt quất rất giàu chất chống oxy hóa có thể giúp hạ huyết áp, và việt quất dại còn mang lại cho bạn nhiều giá trị dinh dưỡng hơn nữa.

Việt quất dại đông lạnh rất giàu anthocyanin và polyphenol - những hợp chất giúp bảo vệ niêm mạc mạch máu khỏi stress oxy hóa, tăng oxit nitric để làm giãn mạch máu và giảm viêm.

Một nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ lượng bột tương đương khoảng 1 cốc việt quất dại giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm huyết áp tâm thu ở người lớn tuổi.

Việt quất thông thường cũng có lợi cho huyết áp, vì vậy nếu bạn không tìm thấy việt quất dại, việt quất đông lạnh thông thường cũng có thể mang lại một số lợi ích.

Xoài

Xoài đông lạnh là nguồn cung cấp kali tốt, giúp cơ thể bài tiết lượng natri dư thừa và làm giảm căng thẳng ở thành mạch máu.

Một quả xoài chứa 564 miligam kali, tương đương 12% giá trị hàng ngày (DV). Một quả xoài cũng cung cấp 5 gam chất xơ và 34 miligam magie.

Trong một nghiên cứu nhỏ năm 2022, việc ăn 280 gam - khoảng 1,5 cốc - xoài mỗi ngày trong 8 tuần đã giúp những người tham gia giảm 3,5% huyết áp tâm thu.

Tuy nhiên, đây chỉ là một nghiên cứu nhỏ, vì vậy cần có thêm nghiên cứu để xác nhận lợi ích của việc ăn xoài đối với huyết áp.

Anh đào chua

Anh đào chua đông lạnh tự nhiên chứa melatonin, một loại hormone giúp điều hòa giấc ngủ, từ đó hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Chất lượng giấc ngủ tốt hơn có liên quan đến việc giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe mạch máu.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng anh đào chua có thể cải thiện đáng kể chất lượng và thời gian ngủ. Thêm vào đó, chúng chứa nhiều anthocyanin có thể giúp giảm viêm.

Mặc dù các nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên hệ trực tiếp, mạnh mẽ giữa anh đào chua và huyết áp thấp, nhưng tác dụng của chúng có thể liên quan nhiều hơn đến việc cải thiện giấc ngủ và giảm viêm, cả hai yếu tố đều có thể ảnh hưởng đến huyết áp.