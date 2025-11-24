10 loại sinh tố giúp ổn định huyết áp, ngừa bệnh tim mạch 24/11/2025 14:13

(PLO)- Việc bổ sung các loại sinh tố giàu dưỡng chất là giải pháp đơn giản, hiệu quả để hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cholesterol và ổn định huyết áp.

Các công thức này cung cấp nitrat, chất béo lành mạnh, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng hệ tim mạch.

Cà rốt nước cam. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Sinh tố củ dền và quả mọng: Giảm căng thẳng cho tim

Thành phần gồm 1/2 cốc củ dền, 1/2 cốc quả việt quất, 1 thìa canh hạt lanh, nước cốt 1/2 quả chanh tươi và 1 cốc nước. Trộn đều cho đến khi mịn.

Nitrat trong củ dền chuyển hóa thành oxit nitric, giúp làm giãn nở thành mạch máu và hỗ trợ tuần hoàn máu. Quả mọng cung cấp chất chống oxy hóa, giúp trung hòa stress oxy hóa gây căng thẳng tim mạch.

Sinh tố kem bơ matcha: Tăng cường chất chống oxy hóa

Nguyên liệu gồm 1/2 quả bơ chín, 1 thìa cà phê bột matcha, một nắm rau chân vịt, 1 thìa hạt chia và 1 cốc nước dừa tươi. Xay nhuyễn cho đến khi mịn, để hạt chia nghỉ 5 phút.

Chất béo không bão hòa đơn trong bơ bảo vệ màng tế bào. Matcha cung cấp catechin (chất chống oxy hóa mạnh), giúp ổn định và giảm viêm mạn tính liên quan đến bệnh tim mạch.

Sinh tố lựu: Tăng cường Omega

Thành phần gồm 1 cốc hạt lựu tươi, 4–5 nhân óc chó, 4–5 lá bạc hà, 1/4 thìa cà phê bột quế và 1/2 cốc nước lọc. Xay trong 20–30 giây, có thể lọc bỏ bã.

Polyphenol trong lựu bảo vệ thành động mạch. Óc chó là nguồn cung cấp ALA Omega-3, có khả năng làm chậm quá trình xơ vữa động mạch và hình thành mảng bám.

Sinh tố nghệ: Cho một trái tim vàng

Nguyên liệu gồm 1/2 cốc dứa, 1/2 thìa cà phê bột nghệ, một khúc gừng nhỏ (khoảng 1 cm), một nhúm hạt tiêu đen và 1 cốc sữa hạnh nhân. Xay nhuyễn và uống vào buổi sáng.

Curcumin trong nghệ là hoạt chất chống viêm mạnh. Sự kết hợp với dứa và hạt tiêu đen giúp gia tăng đáng kể khả năng hấp thu Curcumin.

Sinh tố rau chân vịt, kiwi: Làm sạch động mạch

Nguyên liệu gồm một nắm rau chân vịt, 1 quả kiwi, 1/2 quả táo xanh, 1 thìa hạt bí ngô và 1 cốc nước lọc. Trộn đều cho đến khi mịn.

Kali điều chỉnh nồng độ natri và ổn định huyết áp. Vitamin K trong rau chân vịt hỗ trợ sức khỏe và tính đàn hồi của mạch máu.

Sinh tố cacao, hạnh nhân: Kiểm soát Cholesterol LDL ("xấu")

Thành phần gồm 1 thìa canh bột cacao nguyên chất, 1 thìa canh bơ hạnh nhân, 1 quả chuối nhỏ, 1 thìa canh yến mạch cán dẹt và 1 cốc sữa hạt. Xay nhuyễn, thích hợp dùng vào bữa phụ sáng.

Flavanol trong cacao tăng cường lưu thông máu. Sự kết hợp của yến mạch (giàu chất xơ hòa tan) và chất béo không bão hòa từ hạnh nhân giúp giảm đáng kể Cholesterol LDL ("xấu").

Sinh tố cà rốt, cam: Tăng cường năng lượng cơ tim

Nguyên liệu gồm 1 củ cà rốt, 1 quả cam, một khúc gừng nhỏ, 1 thìa hạt hướng dương và 1/2 cốc nước lọc. Trộn đều và thêm nước để điều chỉnh độ đặc.

Hạt hướng dương cung cấp tiền chất dinh dưỡng liên quan đến Coenzyme Q10 (CoQ10). Chất này thiết yếu giúp thúc đẩy hoạt động co bóp của cơ tim và tăng cường năng lượng tế bào cơ tim.

Sinh tố táo, quế: Tăng cường chất xơ hòa tan

Nguyên liệu gồm 1 quả táo, 1 thìa yến mạch, 1 thìa quế, 1 thìa hạt chia và 1 cốc nước. Ngâm yến mạch và hạt chia 5 phút, sau đó xay nhuyễn.

Chất xơ hòa tan liên kết với cholesterol trong đường ruột, ngăn chặn sự hấp thu và đào thải chúng ra ngoài. Việc này góp phần hạ mức cholesterol tự nhiên.

Sinh tố xoài, húng quế: Thúc đẩy cholesterol HDL ("tốt")

Thành phần gồm 1/2 cốc xoài, 5–6 lá húng quế, 1/2 quả chanh, 1 thìa hạt cây gai dầu và 1 cốc nước dừa. Trộn trong 20 giây; giữ hỗn hợp hơi đặc.

Sự kết hợp giữa polyphenol và chất béo không bão hòa (từ hạt cây gai dầu) giúp thúc đẩy quá trình tăng nhẹ Cholesterol HDL ("tốt"). Đây là loại cholesterol có lợi giúp vận chuyển cholesterol dư thừa ra khỏi động mạch.

Sinh tố hoa dâm bụt: Giải pháp hỗ trợ giảm huyết áp

Thành phần gồm 1 cốc trà hoa dâm bụt đã nguội, 1/2 cốc dâu tây, 1 thìa canh hạt chia, 1 thìa cà phê mật ong (tùy chọn). Xay nhuyễn, sau đó để hạt chia đặc lại trong 3 phút.

Hoa dâm bụt (Hibiscus) đã được chứng minh lâm sàng về khả năng hạ huyết áp tự nhiên. Quả mọng bảo vệ và củng cố thành động mạch.