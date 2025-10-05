10 thực phẩm và đồ uống cấp nước giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch 05/10/2025 10:56

(PLO)- Nước đóng vai trò trung tâm bảo vệ sức khỏe tim mạch, không chỉ vậy nước giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ tuần hoàn và cân bằng điện giải.

Việc bổ sung nước trở nên dễ dàng hơn khi kết hợp với các thực phẩm giàu chất lỏng sau đây. Dưới đây là 10 lựa chọn đáng đưa vào chế độ ăn hàng ngày:

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưa hấu

Dưa hấu chứa hơn 90% là nước. Loại quả này còn giàu lycopene, một chất chống oxy hóa đã được chứng minh là bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cam

Các loại trái cây họ cam quýt cung cấp nước và Vitamin C, hỗ trợ duy trì sự khỏe mạnh của thành mạch máu, qua đó giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Dâu tây

Chứa khoảng 91% nước và nhiều chất chống oxy hóa, là món tráng miệng hoặc ăn kèm lành mạnh nhất để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Dưa chuột

Một trong những loại rau giàu nước nhất với khoảng 95% là nước. Hàm lượng kali cao trong dưa chuột cũng có vai trò hỗ trợ huyết áp ổn định.

Cà chua

Cà chua cung cấp nước và lycopene. Đây là loại quả đa năng cung cấp cả chất lỏng lẫn dưỡng chất bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cần tây

Thường bị xem nhẹ, cần tây chứa hơn 95% là nước. Giòn, ít calo, và cung cấp chất xơ, có liên quan đến việc giảm mức cholesterol.

Nước dừa

Thức uống tự nhiên giàu kali, khoáng chất quan trọng giúp điều hòa nhịp tim và kiểm soát huyết áp. Cung cấp nước mà không kèm theo đường tinh luyện.

Súp và nước dùng rau củ

Là nguồn cung cấp nước tuyệt vời, đặc biệt là khi nêm nếm nhạt. Việc thêm rau củ giúp tăng cường giá trị dinh dưỡng mà vẫn giữ được tính chất ít chất béo, tốt cho tim.

Trà thảo mộc (không caffeine)

Các loại trà như hoa cúc, bạc hà, hoặc dâm bụt giúp đa dạng hóa lượng chất lỏng. Trà dâm bụt đặc biệt được nghiên cứu về khả năng làm giảm huyết áp.

Rau diếp và rau lá xanh

Các loại rau như rau diếp và rau bina có hàm lượng nước cao. Chúng cung cấp magiê và kali, khoáng chất thiết yếu để duy trì nhịp tim ổn định.

Việc kết hợp những thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày giúp việc bổ sung nước trở nên tự nhiên. Từ lát dưa hấu mát lạnh đến bát súp ấm áp, mỗi lựa chọn đều hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch hoạt động hiệu quả.