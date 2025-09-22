6 thực phẩm màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch 22/09/2025 14:47

(PLO)- Không chỉ bắt mắt trên bàn ăn, 6 loại thực phẩm màu đỏ dưới đây còn là ‘lá chắn tự nhiên’ giúp bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol và giữ cho động mạch luôn thông thoáng.

Podcast:

Podcast: 6 thực phẩm màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch

Theo The Health Site, bệnh tim mạch vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, mà tắc nghẽn động mạch chính là thủ phạm lớn. Khi cholesterol, mảng bám và chất béo tích tụ làm cản trở lưu thông máu, nguy cơ đau tim, đột quỵ và biến chứng tim mạch sẽ gia tăng.

Bên cạnh thuốc và lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quyết định trong việc giữ cho động mạch thông thoáng và trái tim khỏe mạnh.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng màu sắc của thực phẩm chính là “tín hiệu” mà thiên nhiên gửi gắm. Đặc biệt, nhóm thực phẩm màu đỏ giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất chính là “người bạn đồng hành” tuyệt vời cho tim mạch.

Cà chua

Cà chua giàu lycopene, chất chống oxy hóa giúp giảm cholesterol 'xấu' (LDL), hạn chế tích tụ mảng bám trong động mạch và ngăn ngừa viêm nhiễm. Bạn có thể bổ sung cà chua vào salad, nước ép hoặc các món nấu chín để tăng cường sức khỏe tim mạch.

Dâu tây

Không chỉ ngon miệng, dâu tây còn chứa vitamin C, chất xơ và flavonoid giúp giảm huyết áp, chống stress oxy hóa và cải thiện chức năng mạch máu. Ăn dâu tây tươi, xay sinh tố hoặc kết hợp với yến mạch đều tốt cho tim.

Cà chua, táo, dâu tây, ớt chuông đỏ,... là những nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp trái tim bạn luôn khỏe mạnh.

Táo đỏ

“Ăn một quả táo mỗi ngày, tránh xa bác sĩ” hoàn toàn đúng với sức khỏe tim mạch. Pectin trong táo giúp giảm cholesterol, còn polyphenol hỗ trợ chống viêm và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nên ăn cả vỏ để hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất.

Nho đỏ

Nho đỏ chứa resveratrol và flavonoid, hai chất chống oxy hóa giúp cải thiện lưu thông máu, giảm tổn thương thành động mạch và hỗ trợ huyết áp ổn định. Nên ăn nho tươi thay vì nước ép đóng chai để hạn chế đường bổ sung.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa citrulline, axit amin giúp giãn nở mạch máu và tăng lưu lượng tuần hoàn. Lycopene trong dưa hấu còn giúp giảm stress oxy hóa và cholesterol. Ăn dưa hấu thường xuyên sẽ giúp tim khỏe và động mạch thông thoáng.

Ớt chuông đỏ

Loại quả này giàu vitamin A, C, E, kali và chất xơ, có tác dụng giảm cholesterol 'xấu', điều hòa huyết áp và bảo vệ thành động mạch. Bạn có thể thêm ớt chuông đỏ vào salad, xào hoặc nướng để vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.