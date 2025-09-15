Ăn vặt đêm khuya ảnh hưởng thế nào đến huyết áp và sức khỏe tim mạch 15/09/2025 18:43

(PLO)- Ăn vặt đêm khuya tưởng chừng vô hại nhưng thực chất là “kẻ thù thầm lặng” của tim mạch, gây rối loạn nhịp sinh học, tăng cân, rối loạn đường huyết và tạo gánh nặng cho trái tim.

Theo The Times of India, ăn vặt vào ban đêm làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến huyết áp và sức khỏe tim mạch. Thói quen ăn khuya thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân, tăng đường huyết và tạo gánh nặng cho hệ tim mạch.

Việc ưu tiên lựa chọn các món ăn nhẹ, lành mạnh và để cơ thể có khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa bữa ăn cuối cùng và giấc ngủ là điều rất quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch cũng như sự cân bằng tổng thể.

Tác động đến huyết áp và tim mạch

Ăn vặt đêm khuya có thể phá vỡ nhịp sinh học (circadian rhythm) và làm chậm quá trình trao đổi chất vào ban đêm, dẫn đến tiêu hóa kém, tăng cân, tăng đường huyết, đồng thời ảnh hưởng đến chức năng tim mạch.

Trong điều kiện bình thường, huyết áp sẽ tự nhiên giảm vào ban đêm để tim được nghỉ ngơi, nhưng các bữa ăn nặng hoặc chứa nhiều muối trước khi ngủ lại cản trở sự giảm huyết áp này, gây giữ nước và làm tim phải hoạt động nhiều hơn trong suốt đêm. Lâu dần, điều này tạo áp lực cho tim, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch mạn tính.

Tăng nguy cơ béo phì

Một mối lo ngại khác là mối liên hệ giữa ăn khuya và béo phì. Các nghiên cứu cho thấy người ăn muộn thường tiêu thụ nhiều calo hơn trong ngày.

Do cơ thể ít vận động vào buổi tối, lượng calo dư thừa dễ dàng được tích trữ thành mỡ. Đặc biệt, béo bụng có liên quan mật thiết với tăng huyết áp, mỡ máu cao và đề kháng insulin. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn uống cảm xúc

Ngoài ra, một khía cạnh ít được chú ý là yếu tố tâm lý. Nhiều người ăn đêm không phải vì đói thực sự, mà do buồn chán, căng thẳng hoặc muốn thư giãn sau một ngày dài. Tuy mang lại cảm giác thoải mái nhất thời, nhưng đây thường là dấu hiệu của “ăn uống cảm xúc”, khiến cơ thể phải chịu thêm gánh nặng chuyển hóa và tim mạch.

Ăn vặt đêm khuya, sở thích nhỏ, rủi ro lớn cho sức khỏe. Ảnh: Pexels

Việc nhận biết sự khác biệt giữa cơn đói thật sự và sự thèm ăn do cảm xúc là bước quan trọng để phá vỡ vòng lặp này và bảo vệ sức khỏe tim về lâu dài.

Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Chất lượng giấc ngủ cũng đóng vai trò quan trọng. Ăn quá gần giờ ngủ có thể gây trào ngược dạ dày, khó tiêu và làm giấc ngủ bị gián đoạn.

Mất ngủ làm tăng hormone căng thẳng như cortisol, góp phần gây tăng huyết áp và xơ cứng động mạch. Lâu dài, điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: thói quen ăn uống thất thường, giấc ngủ kém chất lượng và huyết áp tăng cao, tất cả đều làm hệ tim mạch bị quá tải.

Giải pháp

Các chuyên gia khuyến nghị nên để cơ thể có ít nhất 2–3 giờ giữa bữa ăn cuối cùng và giờ đi ngủ. Nếu cảm thấy đói, hãy chọn các món ăn nhẹ, giàu dinh dưỡng như trái cây, sữa chua ít béo hoặc các loại hạt thay vì đồ ăn nhanh nhiều muối và dầu mỡ.