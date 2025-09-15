Thực phẩm và đồ uống nên tránh khi bị viêm khớp 15/09/2025 13:55

(PLO)- Nếu bạn bị viêm khớp, chế độ ăn uống sai cách có thể khiến cơn đau và tình trạng viêm trở nên tồi tệ hơn.

Theo Healthline, chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến người mắc viêm khớp. Một số loại thực phẩm và đồ uống có thể làm gia tăng tình trạng viêm, khiến triệu chứng đau nhức trầm trọng hơn. Dưới đây là những nhóm thực phẩm bạn nên hạn chế để bảo vệ và cải thiện sức khỏe xương khớp.

Thịt chế biến và thịt đỏ

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể. Người tiêu thụ thường xuyên những loại thịt này thường có mức các chỉ số viêm như IL-6 và CRP cao hơn bình thường. Vì vậy, thay thế bằng chế độ ăn nhiều thực vật hoặc nguồn protein lành mạnh khác có thể giúp giảm bớt các triệu chứng viêm khớp.

Thực phẩm chứa gluten

Gluten là một nhóm protein có trong lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen. Một số nghiên cứu cho thấy gluten có thể làm tăng tình trạng viêm. Mặc dù cần thêm bằng chứng, một số người đã nhận thấy các triệu chứng viêm khớp của họ được cải thiện khi áp dụng chế độ ăn không gluten.

Thực phẩm chế biến sẵn

Các loại thực phẩm siêu chế biến như đồ ăn nhanh, ngũ cốc ăn sáng và bánh nướng thường chứa nhiều đường, ngũ cốc tinh chế và các thành phần gây viêm khác. Chúng không chỉ làm trầm trọng thêm các triệu chứng viêm khớp mà còn làm tăng nguy cơ béo phì, một yếu tố rủi ro hàng đầu cho bệnh viêm khớp dạng thấp (RA).

Ăn uống sai cách có thể khiến cơn đau viêm khớp nặng hơn.

Một số loại dầu thực vật

Chế độ ăn mất cân bằng giữa chất béo omega-6 và omega-3 có thể làm tăng tình trạng viêm. Trong khi omega-3 (có trong cá béo, hạt và rau xanh) giúp chống viêm, omega-6 (có trong dầu ngô, dầu cây rum, bơ thực vật) lại có thể thúc đẩy viêm. Do đó, hãy cân bằng hai loại chất béo này để cải thiện các triệu chứng đau khớp.

Thực phẩm giàu muối

Việc cắt giảm muối rất có lợi cho người bị viêm khớp. Các loại thực phẩm giàu muối như thịt chế biến, súp đóng hộp và pizza có thể làm tình trạng viêm trở nên tồi tệ hơn. Các nghiên cứu đã cho thấy chế độ ăn nhiều muối có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh tự miễn như viêm khớp.