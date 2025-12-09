Top 10 thực phẩm giảm viêm, giảm đau khớp hiệu quả nhất 09/12/2025 07:54

(PLO)- Cá béo, trái cây, rau củ và các loại hạt là nguồn dưỡng chất dồi dào, hỗ trợ kiểm soát viêm và giảm đau khớp hiệu quả.

Dưới đây là những loại thực phẩm có đặc tính chống viêm và giảm đau có thể hỗ trợ sức khỏe viêm khớp.

Cá béo giàu axit béo omega-3 đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm mạnh. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cá béo

Cá béo (cá hồi, cá mòi, cá thu...) rất giàu axit béo omega-3, chất đã được chứng minh có đặc tính chống viêm mạnh.

Nghiên cứu trên 176 người mắc bệnh tự miễn viêm khớp dạng thấp (RA) cho thấy việc ăn cá từ hai lần mỗi tuần giúp hoạt động của bệnh thấp hơn so với người ít hoặc không ăn cá. RA là loại viêm khớp xảy ra khi hệ miễn dịch hoạt động kém, dẫn đến sưng viêm ở lớp lót khớp.

Thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men hình thành nhờ hoạt động của vi khuẩn và nấm men, làm thay đổi cấu trúc hóa học của thực phẩm.

Nhờ chứa lợi khuẩn probiotic, nhóm thực phẩm này giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm và hạn chế nguy cơ mắc các tình trạng viêm nhiễm khác.

Trái cây và rau quả

"Rau củ nhiều màu sắc" được chứng minh rất có lợi cho người bị viêm khớp. Các chất dinh dưỡng chống oxy hóa tạo màu cho rau củ như beta-carotene (màu cam), diệp lục (màu xanh lá), flavonoid (màu tím)... giúp cải thiện miễn dịch và chống viêm.

Chất chống oxy hóa sẽ chống lại các gốc tự do (phân tử phản ứng cao trong tế bào), vốn là tác nhân thúc đẩy tình trạng viêm.

Trà xanh

Trà xanh chứa hợp chất epigallocatechin-3-gallate (EGCG) có tác dụng chống viêm ấn tượng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối đa khi uống trà xanh, cần hạn chế lượng đường thêm vào vì đường có thể gây viêm.

Dầu lành mạnh

Các loại dầu thực vật như dầu ô liu, hướng dương, mè, bơ và đậu phộng được xem là chất béo lành mạnh. Nhiều loại trong số này thuộc chế độ ăn Địa Trung Hải, nổi tiếng với tác dụng chống viêm.

Những loại dầu này chứa chất béo không bão hòa đa (giảm LDL) và không bão hòa đơn (tăng cholesterol tốt HDL), giúp giảm nguy cơ bệnh tim và giảm viêm.

Các loại đậu

Đậu là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, chất xơ, carbohydrate phức hợp cùng nhiều vitamin và khoáng chất.

Nghiên cứu cho thấy các loại đậu chứa nhiều hợp chất hữu ích như peptide, polyphenol và saponin. Với tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, chúng được xem là lựa chọn thay thế để kiểm soát các tình trạng viêm, bao gồm viêm khớp.

Sữa ít béo

Một đánh giá năm 2017 trên 52 nghiên cứu lâm sàng kết luận sữa ít béo có tác dụng chống viêm, giúp giảm đau khớp.

Sữa cũng là nguồn cung cấp canxi và vitamin D dồi dào. Sự kết hợp này giúp duy trì xương chắc khỏe, yếu tố quan trọng đối với người bị viêm khớp.

Các loại hạt

Các loại hạt là nguồn cung cấp omega-3 chống viêm tốt. Chúng hỗ trợ kiểm soát đau khớp và tình trạng viêm do RA (hệ miễn dịch tấn công tế bào khỏe mạnh) và viêm xương khớp (do hao mòn).

Gia vị và thảo mộc

Nhiều loại thảo mộc, gia vị như quế, tỏi, gừng, nghệ và nghệ tây giúp giảm viêm, đau khớp. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh công dụng của chúng trong việc kiểm soát các bệnh thấp khớp, viêm xương khớp và đau xơ cơ.

Nhóm này sở hữu đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và ngăn ngừa ung thư.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát viêm toàn thân. Nhờ giàu chất xơ, chúng giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và tăng cường miễn dịch.

Chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm protein phản ứng C, một dấu hiệu sinh học của tình trạng viêm trong cơ thể.