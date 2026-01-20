'Khoác áo mới' cho hàng loạt khu vực trung tâm TP.HCM 20/01/2026 15:32

(PLO)- Hàng loạt tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng ở khu vực Trung tâm TP.HCM được chỉnh trang nhằm tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp phục vụ người dân, du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, có 7 khu vực Trung tâm TP.HCM, các tuyến đường và nút giao sẽ được khoác áo mới. Trong đó bao gồm khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành; vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng; vòng xoay Hồ Con Rùa; các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 17-1 và hoàn thành trước ngày 10-2 để kịp phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Khu vực chợ Bến Thành đang được chỉnh trang, sơn mới. Ảnh: THÁI BẢO

Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị

Để kịp phục vụ người dân vui chơi đón Tết, hiện hàng loạt tuyến đường, vòng xoay ở Trung tâm TP.HCM đang được cấp tập triển khai chỉnh trang.

Trong đó khu vực chợ Bến Thành, đơn vị thi công đã căng dây, dựng hàng rào chắn an toàn quanh khu vực chợ và quảng trường phía trước. Tương tự, khu vực đường Nguyễn Huệ cũng có nhiều xe nâng, vật tư chuyên dụng để sẵn sàng cho việc chỉnh trang mặt tiền các tòa nhà.

Phối cảnh khu vực chợ Bến Thành sau khi được cải tạo.

Khu vực quảng trường trước chợ sẽ sơn mới toàn bộ tường ngoài theo màu hiện hữu, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Các tòa nhà lân cận như Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại số 136 Hàm Nghi và tòa nhà số 181 Hàm Nghi (phường Bến Thành) sẽ sơn mới mặt ngoài theo màu sắc hiện trạng.

Đơn vị thi công đang tích cực triển khai sơn sửa.

Các tuyến đường như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng sẽ sơn mới mặt tiền một số tòa nhà dọc tuyến để tạo sự đồng bộ, mỹ quan đô thị. Dải phân cách trên đường Hàm Nghi sẽ được sơn lại vạch kẻ đường, bó vỉa và lối đi bê tông.

Tại vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, tượng đài Phù Đổng Thiên Vương sẽ được sơn mới theo màu sắc hiện hữu, sơn lại vạch kẻ đường, bó vỉa và trồng bổ sung cây xanh. Khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa, tháp trung tâm sẽ được sơn lại với gam màu sáng hơn, kết hợp sơn vạch kẻ đường, bó vỉa, vệ sinh vỉa hè, sơn bồn cây. Bên cạnh đó là trồng mới cây xanh, sơn chỉnh trang một số tòa nhà xung quanh khu vực.

Chỉnh trang nhưng cần giữ nguyên màu ký ức

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ – Viện phát triển năng lực lãnh đạo, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết việc chỉnh trang đô thị khu vực Trung tâm TP là vô cùng cần thiết. Đây là bộ mặt của cả TP và cũng là trách nhiệm của TP trong việc giữ gìn, tôn tạo, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, việc chỉnh trang cần giữ lại các giá trị biểu tượng.

Một số khu vực sẽ được sơn lại.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ nêu ví dụ về trường hợp tòa nhà Bưu điện TP.HCM được sơn màu mới quá sắc nét, bóng bẩy, làm mất đi cái "thần" cổ điển của công trình khiến một số người dân cảm thấy không quen. Do đó, các địa điểm được chỉnh trang lần này cần chú ý chọn lựa màu sắc khi sơn mới công trình, tránh màu quá tươi sáng, khác biệt nhiều so với màu hiện tại.

“Sự cũ kỹ của một số tòa nhà, con đường… cũng là một ký ức đẹp. Vì vậy, việc lấy ý kiến cộng đồng, chuyên gia sẽ giúp có được lựa chọn tối ưu, tránh gây tranh luận giữa các bên.” - PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ kỳ vọng.

Ông Nguyễn Khoa Luân – đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành TP.HCM cho biết rất vui mừng khi TP.HCM đẩy nhanh chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm.

"Chúng tôi rất ủng hộ việc chỉnh trang TP.HCM, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách, nhất là trong dịp lễ tết sắp tới. Tôi cho rằng cần có sự nghiên cứu, tổ chức thiết kế sao cho vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, thu hút vừa giữ được cái hồn đô thị. Bên cạnh trang trí mặt tiền, cần có Hội đồng kiến trúc, kỹ thuật… để đưa ra chỉ số màu đẹp, trang nhã, phù hợp nhất với không gian chung.

Ngoài ra, TP cần tăng cường đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị và tham khảo một số mô hình phát triển kinh tế đêm, quy hoạch các ô kinh doanh cho người dân thuê, đóng thuế và cũng tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách" - ông Luân góp ý.

Dưới đây là hình ảnh phối cảnh sẽ được sơn mới ở khu vực Trung tâm TP.HCM:

Chợ Bến Thành sẽ được sơn màu sáng hơn.

Một số tòa nhà được sơn mới.