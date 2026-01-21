Lộ nhiều vi phạm về môi trường, chủ resort ở Hội An bị phạt nặng 21/01/2026 10:46

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng phạt Công ty CP Tri Việt Hội An 389 triệu đồng do có nhiều vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm.

Ngày 21-1, UBND TP Đà Nẵng cho hay UBND TP đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tri Việt Hội An có trụ sở ở phường Hội An Tây.

Trước đó, ngày 10-11-2025, đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường- Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an phường Hội An Tây kiểm tra hoạt động của cơ sở The Pearl Hội An. Đây là khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của Công ty CP Tri Việt Hội An.

The Pearl Hội An của Công ty cổ phần Tri Việt Hội An. Ảnh: Google map

Qua kiểm tra thực tế, Phòng Cảnh sát kinh tế kết luận cơ sở này có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

UBND TP Đà Nẵng phạt Công ty CP Tri Việt Hội An tổng cộng 389 triệu đồng.

Cụ thể, công ty này bị phạt 320 triệu đồng đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh; 30 triệu đồng cho hành vi không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định;

Phạt 15 triệu đồng vì không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; 4 triệu đồng vì sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; 4 triệu đồng vì không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn;

Phạt triệu đồng cho hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước; 8 triệu đồng cho hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

UBND TP Đà Nẵng buộc đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở The Pearl Hội An trong thời hạn 4 tháng 15 ngày.

Công ty CP Tri Việt Hội An buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.