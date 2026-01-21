Đà Nẵng chi hơn 1.500 tỉ làm tái định cư cho khu thương mại tự do 21/01/2026 09:16

Ngày 21-1, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.544 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2029.

Dự án triển khai tại xã Bà Nà với hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần một là thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất hiện trạng để đầu tư xây dựng khu tái định cư với 45 lô (37 lô đường 7,5 m, dự phòng tám lô đường 5,5 m).

Khu vực xã Bà Nà, nơi triển khai dự án khu tái định cư. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án thành phần hai là đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, quy mô khoảng 55,86 ha.

Bên cạnh đó sẽ xây dựng trạm bơm, đường ống thu gom thoát nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch phân khu được duyệt. Đầu tư bổ sung module xử lý nước thải tại trạm xử lý nước thải tập trung thuộc dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.965 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2029.