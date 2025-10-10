Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị phạt vì vi phạm về môi trường 10/10/2025 14:15

Ngày 10-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay UBND TP vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp vi phạm về môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH Pamas Beauty and Wellness Đà Nẵng (143 - 145 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu) bị phạt 120 triệu đồng vì vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Pamas Beauty and Wellness Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Các hành vi vi phạm gồm không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; không bố trí hoặc bố trí chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng buộc Công ty TNHH Pamas Beauty and Wellness Đà Nẵng phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định; báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả gây ra. Thời gian khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Công ty CP Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức (ở phường Điện Bàn Đông) bị phạt 140 triệu đồng vì các hành vi không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 m³/ngày đến dưới 100 m³/ngày;

Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

Công ty TNHH Quốc tế Safari (ở đường Võ Nguyên Giáp, phường An Hải) bị phạt 33 triệu đồng vì các hành vi cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có hành vi không đăng ký môi trường theo quy định; gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 5 dBA đến dưới 10 dBA.