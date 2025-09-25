Đà Nẵng có giải pháp gì sau vụ nhiều khách sạn ven biển bị xử phạt về môi trường? 25/09/2025 17:15

(PLO)- Nhiều khách sạn ven biển Đà Nẵng bị xử phạt vì hành vi xả thải ra môi trường, thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch và danh hiệu TP môi trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã kiểm tra nhiều khách sạn ven biển Đà Nẵng và phát hiện nhiều vi phạm, trong đó có việc xả thải ra môi trường không qua xử lý.

Nhiều khách sạn vi phạm

Sau kiểm tra, cơ quan chức năng đã trình Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt các cơ sở này, điển hình như: ChicLand Danang Beach Hotel bị xử phạt gần 600 triệu đồng với chín lỗi, trong đó có hành vi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, không tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), lưu giữ chất thải nguy hại sai quy định.

Khách sạn bị phát hiện xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tương tự, TMS Hotel Đà Nẵng bị xử phạt hơn 200 triệu đồng vì để rác thải trên vỉa hè, không lưu giữ chất thải nguy hại đúng cách, khu bếp ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm. ELC Hotel và Temple Resort cũng nằm trong danh sách với các vi phạm liên quan đến hệ thống xử lý thải và vệ sinh môi trường.

Người dân sinh sống quanh khu vực Mỹ Khê phản ánh, nhiều thời điểm nhất là lợi dụng lúc trời mưa các khách sạn, nhà hàng xả nước thải ra biển kèm mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như trải nghiệm của du khách.

Anh Nguyễn Tuấn Huy (35 tuổi, khách du lịch từ TP Hà Nội) đưa gia đình đến Đà Nẵng cho biết, khi biết được các thông tin xử phạt những khách sạn thì rất bất ngờ. Theo anh Huy, anh từng đọc được những thông tin quảng cáo về các khách sạn có nhiều yếu tố bảo vệ môi trường như: có dàn cây xanh bao bọc từ tầng cao xuống tầng trệt, du khách được hoà mình với thiên nhiên...

Cống xả nước thải được che chắn bởi tấm xốp. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sẽ giám sát và xử lý nghiêm

Trao đổi với PLO ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải cho biết, các khách sạn ven biển vừa bị xử phạt liên quan đến môi trường sẽ được phường tiến hành giám sát chặt chẽ. Phường yêu cầu các khách sạn thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục cũng như không được tái phạm trong thời gian tới.

“Xử phạt xong thì phải giám sát, yêu cầu họ thực hiện đúng quy định pháp luật chứ không thể xử phạt xong rồi lại tiếp tục xả thải ra môi trường, tiếp tục vi phạm pháp luật”, ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường An Hải nhận định, rất khó phát hiện khách sạn ven biển xả thải ra môi trường nếu họ cố tình xả thải trộm. Hầu hết các khách sạn, nhà hàng đều đấu đường ống ngầm, khó mà phát hiện hành vi khi xả thải. Tuy nhiên, quá trình quản lý, kiểm tra sẽ để ý các đường cống thường xuyên bị tắc nghẽn hoặc có dấu hiệu thì tiến hành mở cống để xác minh, xử lý nếu có vi phạm.

Nói về việc xử phạt, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng ủng hộ việc xử lý quyết liệt vì nó gây ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường du lịch của Đà Nẵng.

Một nhân viên của cơ sở lưu trú mở nắp cống để xả nước tràn ra bờ biển Mỹ Khê hồi tháng 4-2025. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Chúng ta đang xây dựng điểm đến du lịch đẳng cấp với nhiều trải nghiệm hạng sang. Vì vậy, thời gian tới đây, Hiệp hội sẽ có những thông tin tuyên truyền đến các cơ sở lưu trú, nhà hàng để họ không vi phạm, làm xấu đi hình ảnh TP đáng sống, đáng đến”, ông Cao Trí Dũng nói.

Để xử lý tình trạng xả thải ra môi trường, nhất là ra biển, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết đã ký công văn giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tiến hành lắp đặt các thiết bị ngăn mùi kết hợp nâng cao độ hố ga tại khu vực thường tập trung đông người, đoạn xung quanh Công viên Biển Đông, các bãi tắm số 1, 2, 3 và nhà hàng Mỹ Hạnh.

Theo đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chủ trì, phối hợp với UBND các phường: An Hải, Ngũ Hành Sơn và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải khẩn trương rà soát, kiểm tra cụ thể toàn bộ các vị trí đấu nối của hộ thoát nước, xác định tỷ lệ đấu nối, đánh giá mạng lưới thoát nước và hiệu quả hạng mục thoát nước riêng khu vực cửa xả Mỹ Khê, Mỹ An.

"Xây dựng kế hoạch hoàn thiện công tác đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước riêng trong phạm vi dự án, hoàn thành trước ngày 31-10-2025. UBND TP giao UBND các phường: An Hải, Ngũ Hành Sơn tuyên truyền, quản lý và có chế tài cụ thể để kiểm soát chặt chẽ các hộ kinh doanh ăn uống vỉa hè. Kịp thời xử lý các trường hợp đổ trực tiếp chất thải vào cửa thu nước mưa gây ô nhiễm môi trường và khó khăn trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước", Phó Chủ tịch Lê Quang Nam chỉ đạo.