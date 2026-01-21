Hoàn thành 6 công trình trụ sở cơ quan Nhà nước tại sân bay Long Thành 21/01/2026 16:41

(PLO)- Đến nay, 6 công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước được xây dựng tại sân bay Long Thành đã hoàn thành

Trong báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đến nay, 6 công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước thuộc dự án thành phần 1 đã hoàn thành xây dựng.

Trong đó, công trình trụ sở Hải quan (Bộ Tài chính) đã hoàn thành xây dựng và các thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành công trình.

Ngoài ra, 5 công trình còn lại đang tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành công trình.

Cụ thể, đối với các trụ sở: Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Công an địa phương (Đồng Nai), Kiểm dịch động vật (Bộ NN&MT), Kiểm dịch thực vật (Bộ NN&MT), chủ đầu tư đang tổ chức thực hiện các thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành công trình và dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2026.

Các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước tại sân bay Long Thành hiện đã hoàn thành xây dựng. Ảnh: VŨ HỘI

Riêng công trình trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam (Bộ Xây dựng), công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 2-2026.

Dự án thành phần 1, các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước là một trong các dự án thành phần của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Để kịp tiến độ hoàn thành đưa các dự án vào khai thác thương mại trong tháng 6- 2026, Bộ Xây dựng kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) huy động thêm nhân lực, thiết bị để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, ACV với vai trò là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.