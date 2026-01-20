TP.HCM khắc phục sự cố sụt lún bờ kè kênh Tàu Hủ, phường Chánh Hưng trước ngày 10-2 20/01/2026 19:19

(PLO)- Việc khắc phục sự cố sụt lún bờ kè kênh Tàu Hủ, mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng, TP.HCM phải đảm bảo hoàn thành kết nối an toàn giao thông trước ngày 10-2.

UBND TP.HCM đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ, mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng.

Theo đó, công trình khắc phục sự cố sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ, mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng với mục đích khắc phục sự cố sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ, đoạn gần Công viên 310 Hưng Phú, phường Chánh Hưng; đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực và các hộ xung quanh khu sạt lở, sụt lún.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường sự cố sụp mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng ngày 19-1. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Thời gian xây dựng công trình phải đảm bảo hoàn thành kết nối an toàn giao thông tuyến đường Ba Đình trước ngày 10-2.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức lập hồ sơ, thủ tục và triển khai xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của công trình xây dựng.

Sở Tài chính được giao chủ trì, tham mưu UBND TP bố trí kịp thời nguồn kinh phí để triển khai thực hiện khắc phục sự cố sạt lở, lún sụp bờ kè kênh.

Sở NN&MT TP.HCM, UBND phường Chánh Hưng theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó (ngày 18-1), trên tuyến đường Ba Đình, đoạn gần Công viên 310 Hưng Phú, phường Chánh Hưng đã xảy ra sự cố lún sụp kè bảo vệ kênh Tàu Hủ, vỉa hè và một phần mặt đường Ba Đình.

Sự cố lún sụp khoảng 30 m dọc theo bờ kè dọc kênh Tàu Hủ; lún sụp khoảng 16 m tính từ đỉnh kè vào đường Ba Đình, bao gồm phần vỉa hè (có mảng xanh) và một phần mặt đường.