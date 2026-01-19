Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo tức tốc khắc phục sự cố sụt lún đường ở phường Chánh Hưng 19/01/2026 11:01

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phải khẩn trương xử lý sự cố sụp mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng.

Sáng 19-1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng các đơn vị liên quan đã đến khảo sát hiện trường sự cố sụp mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng

Tại đây, đại diện Sở Xây dựng cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở đã tiến hành khảo sát, đồng thời lên kế hoạch kiểm tra khảo sát.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường sự cố sụp mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Đầu giờ chiều 19-1, chúng tôi sẽ tiến hành sẽ bơm hết nước, kiểm tra xem có rò rỉ hay không và có đề xuất giải pháp thực hiện.

Song song đó, Sở sẽ làm việc cùng các đơn vị tư vấn, cơ quan chức năng rà soát, giải quyết các vấn đề liên quan sau sự cố, trong đó, việc xử lý phải đảm bảo hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, Sở sẽ kiểm tra toàn bộ tuyến kênh để có giải pháp xử lý triệt để, không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian sớm nhất"- đại diện Sở Xây dựng TP.HCM nói.

Sự cố sạt lở ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật quan trọng và các hộ dân xung quanh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đại diện Sở NN&MT cho hay sự cố sạt lở ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật quan trọng và các hộ dân xung quanh. Đây là vụ việc sạt lở có mức độ đặc biệt nguy hiểm, do vậy cần có giải pháp xử lý khẩn cấp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng các đơn vị có liên quan khảo sát hiện trường sự cố sụp mặt đường Ba Đình sáng 19-1.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh xác định đây là sự cố khẩn cấp, tính chất nghiêm trọng cần có giải pháp xử lý ngay để không lan rộng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Trước mắt, thống nhất xử lý theo cơ chế khẩn cấp theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP. Đề nghị trong ngày hôm nay các sở, ngành, địa phương tập trung tham mưu cho UBND TP giải pháp khắc phục, trong chiều nay TP sẽ cho chủ trương thực hiện"- Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cũng chỉ đạo, về lâu dài, UBND TP giao Sở Xây dựng, địa phương cùng các đơn vị có liên quan khảo sát toàn tuyến. Đặc biệt là khảo sát những khúc cua, đoạn có độ cong. Phải có đánh giá toàn bộ để có phương án tham mưu xử lý, không để sự cố xảy ra mới đi khắc phục.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Tài chính bố trí ngay kinh phí theo cơ chế khẩn cấp để thực hiện.

"Địa phương phải cử lực lượng túc trực trong suốt quá trình thi công, không để sạt lở lan rộng, ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Tập trung triển khai các giải pháp làm nhanh nhất nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, bằng mọi giá trước Tết Nguyên đán phải xử lý xong"- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.