Được thuê mặt bằng sai quy định, doanh nghiệp chiếm luôn sân chung cư 21/01/2026 17:15

(PLO)- Được thuê mặt bằng sai quy định, doanh nghiệp chiếm luôn sân sở hữu chung của cư dân, đồng thời chây ì việc thi hành quyết định xử phạt.

Ngày 21-1, ông Trần Quang Ngọc, Phó Giám Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở đang lên kế hoạch phối hợp các cơ quan liên, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư và thương mại dịch vụ Phong Phát tại chung cư D7-D10 ở phường Đông Hải.

Trung tâm Quản lý nhà và chung cư cho thuê mặt bằng tầng trệt chung cư D7-D10 10 năm vượt thời hạn quy định.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Công ty Phong Phát trúng đấu giá thuê 2.059 m2 tầng trệt chung cư D7-D10 để kinh doanh.

Theo hợp đồng ký kết, Công ty Phong Phát chỉ được tổ chức kinh doanh phần diện tích trúng đấu giá. Tuy nhiên, công ty này đã lấn chiếm phần thuộc sở hữu chung của chung cư D7-D10.

Công ty đã làm nhà tạm 27 m2, lót gạch, làm khung giàn để kinh doanh buôn bán trên sân chung của chung cư. Ngoài ra, công ty còn trồng cây, dựng một số mô hình biến sân chung của cư dân thành một khu vườn.

Ngày 5-5-2025, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cũ ra quyết định xử phạt Công ty Phong Phát 70 triệu đồng. Đồng thời, buộc doanh nghiệp này khôi phục lại hiện trạng ban đầu trong vòng 20 ngày. Tuy nhiên, đến nay Công ty Phong Phát vẫn không thực hiện.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng có kết luận cho rằng Trung tâm Quản lý nhà và chung cư tỉnh Ninh Thuận cũ ký hợp đồng cho Công ty Phong Phát thuê với thời hạn 10 năm là vi phạm quy định.

Theo quy định, thời hạn cho thuê nhà tối đa là 5 năm. Do đó, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận Trung tâm Quản lý nhà và chung cư ký hợp đồng cho thuê vượt quá thời hạn quy định của pháp luật.

Sân chung của Chung cư D7-D10 bị biến thành vườn.

Đồng thời, Trung tâm Quản lý nhà và chung cư thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng để Công ty Phong Phát lấn chiếm diện tích sân sử dụng chung của chung cư D7-D10.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương tham mưu, đề xuất phương án xử lý cơ sở nhà, đất trên và Công ty Phong Phát theo quy định.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức cuộc họp để xử lý về vụ việc trên. Sở yêu cầu Công ty Phong Phát thi hành các nội dung trong quyết định xử phạt và hoàn thành vào ngày 20-12-2025. Đồng thời, không được lấn chiếm vỉa hè, tổ chức các hoạt động karaoke, nấu bếp có nguy cơ cháy nổ.

“Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương xử lý, cưỡng chế để giải quyết dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt bằng của công ty”- ông Trần Quang Ngọc, Phó giám đốc Sở Xây dựng nói với PLO.