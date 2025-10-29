Đường vào cảng Vân Phong mới sử dụng đã chi chít 'ổ voi', dân liên tục bị tai nạn 29/10/2025 06:45

(PLO)- Dự án đường huyết mạch ở Khu kinh tế Vân Phong vừa bàn giao 10 tháng nhưng đã hai lần hư hỏng, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra khi người đi đường sụp "ổ gà, ổ voi".

Ngày 28-10, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo đơn vị nhà thầu khẩn trương bố trí máy móc, thiết bị, công nhân. Gấp rút sửa chữa những đoạn hư hỏng đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn 1) trong Khu kinh tế Vân Phong.

“Dự án đang trong thời gian bảo hành nên trách nhiệm thuộc về nhà thầu thi công. Chúng tôi đã yêu cầu sửa chữa gấp nếu không sẽ xử lý theo quy định”- vị lãnh đạo cho hay.

Đường vừa đưa vào sử dụng nhưng chi chít "ổ gà, ổ voi" ở Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thường xuyên tai nạn trên đường 266 tỉ đồng

Nhiều bạn đọc ở thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc đường nối quốc lộ 1 vào cảng trung chuyển Vân Phong hư hỏng nặng. Mặt đường khiến việc đi lại gặp khó khăn, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra.

Sáng 28-10, có mặt tại cung đường này, chúng tôi ghi nhận hàng chục điểm sụt lún, mặt đường chi chít “ổ gà, ổ voi”. Nhiều đoạn phần nhựa thảm mặt đường đã bong tróc hết để lại những hố sâu rất nguy hiểm.

Anh Huỳnh Quang Vũ (ngụ thôn Đầm Môn), có nhà ngay mặt tiền đường đi Đầm Môn, cho hay nhiều tháng trước đường cũng bị hư hỏng một lần. Sau đó đã được sửa chữa lại.

Tuy nhiên, gần một tháng nay đường tiếp tục hư hỏng với mức độ nhiều hơn, mặt đường xuất hiện nhiều hố lớn rất nguy hiểm. “Hiện tượng đường hư hỏng xuất hiện gần một tháng trước nhưng không thấy ai đến sửa chữa. Đến nay thì hư hỏng rất nhiều, người dân đi lại khó khăn, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra”- anh Vũ nói.

Khi chúng tôi đang tác nghiệp ở đoạn đường bị hư hỏng thì bất ngờ có hai vợ chồng đi xe máy bị sụp ổ gà té ngã là ông Ngô Văn Khoa và vợ là bà Nguyễn Thị Ngoan (cùng ngụ thôn Đầm Môn).

Vợ chồng ông Ngô Văn Khoa (ngụ xã Đầm Môn) té ngã do sụp ổ gà. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong đó, ông Khoa bị thương ở phần chân trái, tay phải, còn bà Ngoan bị trầy xước nhẹ. “Tôi biết đường này hư hỏng, đã đi rất cận thận rồi nhưng ổ gà chi chít nên tránh không kịp. May mắn tôi đi chậm, chứ người không quen đường đi nhanh không biết chuyện gì đến nữa. Nếu họ không sửa chữa thì ít nhất cũng đặt biển cảnh báo để người đi đường biết mà cảnh giác”- ông Khoa bức xúc.

“Đoạn đầu đường đi rất đẹp, nhưng vừa vào khúc cua thì gặp ngay mặt đường bị bong tróc, ổ voi, ổ gà nên thắng không kịp chắc chắn xảy ra tai nạn”- ông Hà Văn Chiến, một tài xế ô tô cho hay.

Ai chịu trách nhiệm khi đường vừa bàn giao đã hỏng?

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Khánh, Trưởng Ban Quản lý dự án, hạ tầng, Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án) cho biết đoạn đường hư hỏng thuộc dự án đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn 1).

Dự án chiều dài toàn tuyến hơn 5,2 km, với tổng mức đầu tư hơn 266 tỉ đồng.

Sau vụ tai nạn, ông Ngô Văn Khoa bị thương, được người nhà đưa đi cấp cứu. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án do Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa thi công và đã bàn giao từ tháng 12-2024 cho chủ đầu tư.

“Chúng tôi đã nắm được việc đường ngoài cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong hư hỏng. Dù đã nhận bàn giao nhưng đường đang trong thời gian bảo hành hai năm. Do đó, những hư hỏng phía nhà thầu là Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa phải chịu trách nhiệm sửa chữa”- ông Khánh khẳng định.

Ông Khánh cũng nhìn nhận, dự án nằm ở quá xa trung tâm nên khó khăn trong công tác nắm bắt thông tin thực tế. Từ đó dẫn đến chậm trễ trong việc yêu cầu nhà thầu sửa chữa, đảm bảo an toàn.

“Ban sẽ phối hợp ngay với UBND xã Đại Lãnh, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân. Trước mắt, trong chiều 28-10, sẽ cử người đặt cảnh báo ở những nơi bị hư hỏng để người đi đường biết”- ông Khánh nói.

Những hố sâu trên mặt đường nhưng không có biển cảnh báo. Ảnh: XUÂN HOÁT

Về vấn đề chất lượng dự án, dù mới nhận bàn giao, đi vào khai thác được hơn 10 tháng những đã hư hỏng hai lần. Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sẽ kiểm tra, cho đánh giá lại toàn bộ, từ đó sẽ có phản hồi.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cũng cho rằng, hiện nhiều xe container, ô tô tải, xe ben chở cát trọng tải lớn ra vào lớn Cảng trung quốc tế Vân Phong và các công trình cũng là một trong những nguyên nhân làm đường nhanh hư hỏng như hiện nay.

Chiều 28-10, PV đã liên hệ với lãnh đạo Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa, để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đường xuống cấp, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.