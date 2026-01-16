Đụng nhà vô địch Việt Nam, HLV Herdman của Indonesia nói một câu gây sốc 16/01/2026 12:49

(PLO)- Sau lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026 tổ chức tại Jakarta, đội tuyển Indonesia chính thức rơi vào bảng A cùng nhà đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play off Đông Timor hoặc Brunei.

Kết quả bốc thăm bảng A thu hút sự chú ý bởi Việt Nam là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á và cũng là đối thủ mà bất cứ đội nào cũng muốn thử tài, trong đó gồm Indonesia.

Điều đáng nói là tân HLV John Herdman không hề tỏ ra lo lắng khi phải sớm chạm trán đội bóng mạnh nhất bảng. Trái lại, chiến lược gia người Anh xem việc đối đầu Việt Nam như một cơ hội đặc biệt để kiểm tra năng lực của học trò dưới triều đại mới. Ông cho rằng bốc thăm vào chung bảng với nhà vô địch là “điều tuyệt vời”, bởi đội tuyển Indonesia cần những thử thách đủ lớn thay vì bước vào giải đấu với tâm thế né tránh các đối thủ nặng ký.

HLV Herdman nhắc lại giai đoạn vừa qua của Indonesia ở vòng loại World Cup 2026, nơi các cầu thủ đã nếm đủ cung bậc cảm xúc với những trận đấu lớn, có kết quả tích cực, nhưng cũng trải qua không ít thất vọng. Theo ông, chính va chạm ở sân chơi khốc liệt đó đã giúp đội tuyển tích lũy kinh nghiệm và rèn bản lĩnh.

HLV Herdman vừa nhậm chức ở đội tuyển xứ Vạn đảo. Ảnh: EPA.

Bước vào AFF Cup 2026, những bài học từ vòng loại World Cup là hành trang quan trọng để Indonesia tự tin hơn khi gặp các đội mạnh, trong đó Việt Nam là thử thách lớn nhất.

Nhà cầm quân 49 tuổi khẳng định Indonesia sẽ mang toàn bộ kinh nghiệm ấy vào cuộc đối đầu với đội đương kim vô địch Đông Nam Á. Trong cách nói của Herdman, gặp một nhà vô địch luôn kích hoạt tham vọng đánh bại họ, bởi đó mới là thước đo cho sự tiến bộ. Ông tin cầu thủ lẫn người hâm mộ Indonesia sẽ hào hứng với thách thức này và nói thẳng: "Mục tiêu của đội tuyển Indonesia là thắng Việt Nam".

Hoàng Đức cùng đồng đội là đương kim vô địch Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Về phía Việt Nam, vị thế của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại AFF Cup 2026 chỉ có mỗi mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Việt Nam vừa đăng quang AFF Cup 2024 sau khi vượt qua Thái Lan ở chung kết, vì vậy tham vọng được nhắc đến nhiều nhất là giành chức vô địch liên tiếp.

Với cục diện bảng A, màn đụng độ Việt Nam - Indonesia chắc chắn là tâm điểm vòng bảng, khi một bên là nhà vô địch đang muốn khẳng định quyền lực, bên kia là kẻ thách thức được dẫn dắt bởi HLV mới đầy cá tính và không giấu tham vọng tạo cú sốc ngay từ lần ra mắt lớn ở khu vực.