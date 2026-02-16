'Tết an toàn – Sành điệu – Sành luật': Vui Xuân trọn vẹn, đón Tết bình an 16/02/2026 21:30

'Tết an toàn – Sành điệu – Sành luật': Vui Xuân trọn vẹn, đón Tết bình an

Tết là dịp đoàn viên, sum họp, mang theo kỳ vọng về một năm mới “mã đáo thành công”, để mỗi người tận hưởng những khoảnh khắc vui chơi, thư giãn sau một năm nhiều bộn bề.

Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua cho thấy dịp Tết cũng tiềm ẩn không ít rủi ro: từ những biến tướng trong hoạt động tín ngưỡng, các hình thức đánh bạc trá hình, việc sử dụng pháo nổ trái phép, cho đến những tai nạn giao thông đáng tiếc do rượu bia...

Xuất phát từ thực tế đó, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow đặc biệt với chủ đề: “Tết an toàn – Sành điệu – Sành luật”, nhằm mang đến những thông tin thiết thực, đa chiều từ văn hóa, du lịch, đến pháp lý để chúng ta cùng đón Tết vui trọn vẹn nhưng vẫn đúng luật, an toàn và văn minh.

Chương trình có sự tham gia của ThS – Luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương; TS Nguyễn Đức Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn; ThS Hồ Nhựt Quang, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ; cùng Nhiếp ảnh gia, travel blogger Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử).