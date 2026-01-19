VIDEO: Tàu cao tốc trật đường ray, lao vào tàu khác ở Tây Ban Nha, 21 người chết 19/01/2026 07:10

(PLO)- Truyền hình quốc gia Tây Ban Nha đưa tin về 21 người thiệt mạng và 73 người bị thương sau khi tàu cao tốc trật đường ray, lao vào một đoàn tàu khác chạy ngược chiều ở thị trấn Adamuz, miền nam nước này.

21 người thiệt mạng và 73 người bị thương sau khi một tàu cao tốc trật đường ray và lao vào một tàu khác ở thị trấn Adamuz (tỉnh Cordoba, vùng tự trị Andalusia, miền nam Tây Ban Nha) tối 18-1, theo đài phát thanh và truyền hình quốc gia Tây Ban Nha RTVE.

Khoảng 7 giờ 40 phút tối 18-1 (giờ địa phương, tức 1 giờ 40 phút sáng 19-1 theo giờ Việt Nam), một đoàn tàu của hãng tàu Iryo, chở 317 người từ tỉnh Malaga (vùng Andalusia, Tây Ban Nha) về thủ đô Madrid, khi đi qua thị trấn Adamuz thì ba toa cuối cùng bị trật bánh.

Ba toa tàu Iryo lao sang đường ray bên cạnh tàu khiến một đoàn tàu khác, do hãng Renfe vận hành và đang thực hiện hành trình từ Madrid đi tỉnh Huelva (cùng thuộc vùng tự trị Andalusia), cũng bị trật bánh theo.

Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc ở Adamuz (miền nam Tây Ban Nha) tối 18-1. Nguồn: X/Canal Malaga RTV

Bộ trưởng Giao thông và vận tải bền vững Tây Ban Nha Oscar Puente xác nhận vụ tai nạn, cho biết ba toa tàu Iryo đã hất văng hai toa đầu tiên của tàu Renfe và tình trạng tại hiện trường đang “rất nghiêm trọng”.

Ông Puente đã tới trung tâm vận hành của Renfe ở ga Atocha (thủ đô Madrid) để theo dõi tình hình. Ông nhấn mạnh rằng ưu tiên cao nhất lúc này là hỗ trợ các nạn nhân.

Hãng Renfe xác nhận tài xế lái đoàn tàu của hãng đã thiệt mạng. Một số nguồn thạo tin nói với RTVE rằng số người thiệt mạng đã lên tới 21 người.

Còn người đứng đầu Cơ quan Tình trạng khẩn cấp vùng tự trị Audalusia - ông Antonio Sanz Cabello cho biết 73 người bị thương.

Hành khách nỗ lực leo ra khỏi các toa tàu gặp sự cố ở Adamuz tối 18-1. Ảnh: X/Vito Quiles

Hãng tàu Iryo cũng đã lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về những người có thể bị ảnh hưởng do vụ tai nạn ở Cordoba.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông đang “theo dõi sát sao” tình huống khẩn cấp ở Cordoba và sẽ huỷ toàn bộ lịch trình của ngày 19-1.

Hoàng gia Tây Ban Nha đã bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” và gửi lời chia buồn tới thân nhân những nạn nhân thiệt mạng và chúc những người bị thương sớm bình phục.

Chính quyền vùng tự trị Andalusia cũng tập trung nguồn lực, nhất là lực lượng y tế, để hỗ trợ các nạn nhân. Dịch vụ đường sắt cao tốc qua khu vực sẽ bị tạm ngừng ít nhất cho tới ngày 19-1.