Chiến sự Nga - Ukraine 5-2: Thương vong lớn ở Donetsk do bom chùm; Ông Zelensky công bố số binh sĩ Ukraine thiệt mạng từ đầu xung đột 05/02/2026 08:14

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; 53.000 hộ gia đình ở Zaporizhzhia mất điện sau đòn tấn công của Nga; Kiev cáo buộc binh sĩ Triều Tiên tấn công các cộng đồng biên giới Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn không kích từ hai bên.

53.000 hộ gia đình ở Zaporizhzhia mất điện sau đòn tấn công của Nga

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov nói rằng các cuộc tấn công của Nga vào ngày 4-2 đã khiến hơn 53.000 hộ gia đình ở TP Zaporizhzhia và khu vực lân cận bị mất điện, theo tờ Kyiv Independent.

“Nga đang tiến hành một cuộc tấn công có chủ đích vào Zaporizhzhia và khu vực này suốt cả ngày” - ông Fedorov nói vào tối muộn ngày 4-2.

“Do các vụ tấn công, hơn 53.000 hộ gia đình ở bờ phải sông Zaporizhzhia và một phần ở TP Zaporizhia bị mất điện” - vị tỉnh trưởng nói khi nhiệt độ ở Zaporizhzhia là -8 độ C.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh 43 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin đưa tin rằng lực lượng Nga đã tấn công TP Druzhkivka thuộc tỉnh này bằng bom chùm vào sáng 4-2.

Theo báo cáo, 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tại hiện trường.

Theo ông Filashkin, khu chợ của thành phố, nơi những cư dân còn lại thường tụ tập để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Các tòa nhà dân cư gần đó cũng bị hư hại.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, 2 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương sau một cuộc tấn công của Nga gần thị trấn Vasylkivka, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha.

Tỉnh Sumy ghi nhận 1 trường hợp thiệt mạng ở cộng đồng Vorozhbianska và 2 người bị thương ở các khu vực lân cận do UAV Nga.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng 105 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm. Khoảng 70 trong số này là UAV loại Shahed, còn lại là UAV Gerbera và Italma.

Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn 88 UAV. Ít nhất 17 chiếc đã vượt qua và tấn công 14 địa điểm.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.243.070 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 780 thương vong trong ngày 4-2.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Zelensky thông tin về thương vong quân đội Ukraine

Ngày 4-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trên chiến trường kể từ khi xung đột bùng phát.

“Theo số liệu chính thức trên chiến trường, số quân nhân thiệt mạng, bao gồm cả binh sĩ chuyên nghiệp và những người được huy động, là 55.000 người. Và có một số lượng lớn người mà Ukraine cho là mất tích” - ông Zelensky nói.

Tuyên bố của ông Zelensky đánh dấu một bình luận công khai hiếm hoi về những tổn thất của Ukraine trên chiến trường.

Theo ông Zelensky, Nga đã và sẽ tiếp tục chịu tổn thất nặng nề nếu cố gắng chinh phục toàn bộ miền đông Ukraine bằng vũ lực.

“Chúng tôi, người Ukraine, hoàn toàn nhận thức được cái giá mà quân đội Nga phải trả cho mỗi mét, mỗi km đất” - tổng thống Ukraine nói.

“Để chinh phục miền đông Ukraine, họ sẽ phải trả giá bằng thêm 800.000 sinh mạng nữa. Sẽ mất ít nhất hai năm, với tiến độ rất chậm. Theo tôi, họ sẽ không trụ được lâu đến thế” - ông Zelensky nêu quan điểm.

Ông cũng bác bỏ khả năng Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi các tỉnh Donetsk và Luhansk.

“Không thể có sự thỏa hiệp nào về vấn đề chủ quyền của chúng ta. Đây là đất nước của chúng ta” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Kiev cáo buộc binh sĩ Triều Tiên tấn công các cộng đồng biên giới Ukraine

Ngày 4-2, cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cáo buộc binh lính Triều Tiên chiến đấu dưới sự chỉ huy của Nga đang tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực biên giới của Ukraine, theo Kyiv Independent.

Theo HUR, quân đội Triều Tiên đóng quân tại tỉnh Kursk (Nga), từ đó tiến hành các cuộc tấn công vào các tỉnh biên giới của Ukraine.

HUR cho rằng dưới sự chỉ huy của Nga, binh lính Triều Tiên bắn pháo nòng và hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), tiến hành trinh sát trên không và bằng pháo binh vào Ukraine.

“Một mục tiêu quan trọng trong việc Triều Tiên tham gia chiến tranh là làm chủ công nghệ không người lái và tích lũy kinh nghiệm thực chiến trong chiến tranh hiện đại, cường độ cao. Việc thu thập kinh nghiệm chiến đấu với UAV đã trở thành một trong những mục tiêu chính của Bình Nhưỡng trong việc hỗ trợ Nga” - theo tuyên bố của HUR.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông trên.

Nga: Ukraine phóng hơn 100 UAV vào Belgorod trong ngày

. Trung tâm xử lý khủng hoảng tỉnh Belgorod (Nga) nói rằng quân đội Ukraine đã phóng hơn 100 UAV vào tỉnh này trong ngày 4-2, theo hãng thông tấn TASS.

Đơn vị này báo cáo về hư hại tại nhiều cơ sở hạ tầng trong khu vực nhưng cho biết không có thương vong sau các cuộc tấn công.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (Nga) - ông Alexander Bogomaz nói rằng quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào Bryansk, sử dụng pháo phản lực HIMARS, tên lửa tầm xa Neptune và UAV cánh cố định.

“Những kẻ khủng bố Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công có chủ đích khác vào các khu dân cư và các cơ sở dân sự. Lực lượng phòng không được Bộ Quốc phòng Nga hỗ trợ đã phá hủy các tên lửa Neptune và 11 UAV” - ông Bogomaz viết trên Telegram.

Quan chức này cho biết có 1 người bị thương và hàng chục ngôi nhà hư hại sau vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4-2 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng ở Zaporizhia và Donetsk trong 24 giờ qua.

Theo bộ này, Ukraine đã tổn thất 1.390 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày 4-2.

Bộ này nói thêm rằng quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng dùng để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội Ukraine tại 153 địa điểm.

Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 139 UAV và 22 pháo phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine trong ngày qua, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Đại sứ Nga tại Anh: Moscow sẽ xem lính NATO là mối đe dọa an ninh

Đại sứ Nga tại Anh - ông Andrey Kelin. Ảnh: TASS

Ngày 4-2, Đại sứ Nga tại Anh - ông Andrey Kelin cho biết Nga sẽ coi việc triển khai quân đội NATO đến Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh, theo đài RT.

Ông Kelin bác bỏ kế hoạch của Liên minh Thiện chí về việc cử “lực lượng gìn hòa bình” đến Ukraine hậu xung đột.

“Chúng tôi sẽ không cho phép [việc triển khai] quân đội của bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào trên lãnh thổ Ukraine vì điều đó sẽ là một tuyến tấn công khác chống lại Nga. Chúng tôi hiểu rằng Ukraine muốn có sự đảm bảo. Chúng tôi cũng cần sự đảm bảo” - ông nói thêm.