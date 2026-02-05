Nga phát cảnh báo rắn về khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine 05/02/2026 06:32

(PLO)- Nga tuyên bố sẽ coi mọi kế hoạch tiềm năng về triển khai binh sĩ NATO tới Ukraine sau khi Moscow và Kiev đạt thỏa thuận ngừng bắn là hành động can thiệp quân sự, đe dọa trực tiếp an ninh Moscow.

Ngày 4-2, Nga khẳng định sẽ coi bất kỳ hành động triển khai quân nào của các quốc gia NATO châu Âu tới Ukraine, trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga-Ukraine, là một hành vi can thiệp quân sự, đài RT đưa tin.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 4-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc “Liên minh thiện chí” chuẩn bị đưa một lực lượng do Anh và Pháp dẫn đầu tới Ukraine thực chất là kế hoạch can thiệp quân sự từ bên ngoài, và nhấn mạnh Moscow coi động thái này là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Bà Zakharova nhắc lại rằng việc triển khai các lực lượng phương Tây trên đất Ukraine "dưới bất kỳ cái cớ nào" cũng sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Những đội quân này sẽ bị chúng tôi coi là mục tiêu quân sự hợp pháp" - bà khẳng định.

Châu Âu chưa lên tiếng về thông tin trên.

Bà Zakharova đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte hôm 3-2 nói rằng "một số đồng minh châu Âu" đã thông báo sẽ triển khai lực lượng sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận.

Theo ông Rutte, lực lượng này sẽ bao gồm "quân trên bộ, máy bay trên không, tàu trên Biển Đen", đồng thời nói thêm rằng "Mỹ sẽ là điểm tựa hậu thuẫn".

Thực tế, các bên ủng hộ Kiev từ lâu đã cân nhắc khả năng triển khai quân tại Ukraine. Pháp và Anh đã ký một tuyên bố ý định với Kiev vào đầu tháng 1 về "Lực lượng đa quốc gia vì Ukraine" do châu Âu dẫn đầu, bao gồm kế hoạch thiết lập các "trung tâm quân sự" để hỗ trợ huấn luyện và tái thiết năng lực sau bất kỳ thoả thuận ngừng bắn nào.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết riêng Paris có thể gửi khoảng 6.000 quân, dự kiến được bố trí xa tiền tuyến.

Tuy nhiên, đầu tháng này, tờ Financial Times đưa tin Anh và Pháp đang tỏ ra ngần ngại trong việc triển khai quân tới Ukraine trừ khi nhận được sự hậu thuẫn chắc chắn từ Mỹ.

Về phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ khả năng gửi bộ binh Mỹ tham chiến.

Người đứng đầu Nhà Trắng từng gợi ý rằng Mỹ có thể cung cấp các phương tiện hỗ trợ khác, nhưng nhấn mạnh rằng các thành viên NATO ở châu Âu phải gánh vác phần lớn trách nhiệm.